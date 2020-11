iCloud hỗ trợ bộ nhớ lưu trữ lên đến 4 TB

Với các gói lưu trữ iCloud hiện tại, mức tối đa là 2 TB. Đây không phải là một mức dung lượng ít, nhưng có nhiều người dùng iPhone đã sử dụng hết vì dùng lưu trữ các hình ảnh chất lượng cao và các video quay ở chất lượng 4K. Đó thật sự là một vấn đề nan giải khi người dùng bị mắc kẹt ở mức dung lượng giới hạn, nhưng với việc phát hành Apple One, chúng ta giờ đây có thể nhận được tổng dung lượng iCloud lên đến 4 TB.

Mỗi gói Apple One gồm một số mức dung lượng lưu trữ iCloud: gói Apple One Individual có 50 GB lưu trữ, gói Apple One Family có 200 GB lưu trữ và gói Apple One Premier sẽ có 2 TB lưu trữ.

Các mức dung lượng lưu trữ của Apple One này độc lập với gói iCloud thông thường của bạn. Vì vậy, bạn có thể đăng ký bất kỳ gói Apple One nào và sau đó bổ sung 50 GB, 200 GB hoặc 2 TB của iCloud thông thường. Mức trả phí cho các gói iCloud không đổi khi bạn dùng Apple One.

Từ đó giới hạn mới cho dung lượng lưu trữ iCloud trên một ID Apple là 4 TB. Điều đó sẽ khiến bạn trả 39,98 USD mỗi tháng (29,99 USD cho Apple One Premier và 9,99 USD cho gói 2 TB). Với mức giá đó, bạn sẽ nhận được dung lượng lưu trữ iCloud của mình và các dịch vụ Apple Music Family, Apple Arcade, Apple TV +, Apple News + và Apple Fitness +.

Tất nhiên những khách hàng không quan tâm đến các dịch vụ khác của Apple và chỉ muốn có thêm dung lượng lưu trữ sẽ thất vọng vì họ không thể mua thêm dung lượng nếu không trả tiền cho tất cả Apple One Premier.