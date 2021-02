Intel cố gắng hạ gục Apple M1 trong nhiều bài benchmark

Theo Apple Insider, vi xử lý M1 của Apple ra mắt cách đây vài tháng đã khiến những người mua máy tính Mac bị thu hút bởi những cải tiến hiệu suất cao mà M1 mang lại, so với các chip Intel trước đây mà Apple sử dụng trong một số sản phẩm của hãng. Tuy nhiên, Intel tuyên bố các sản phẩm của họ vẫn vượt trội trong việc sử dụng thực tế so với sản phẩm của “nhà táo”.

Kết quả cho thấy Intel vượt lên trước Apple trong bài kiểm tra duyệt Chrome, tác vụ Office 365, ứng dụng sáng tạo Adobe và AI (trí tuệ nhân tạo). Gã khổng lồ chip cũng lập luận, những tuyên bố về tuổi thọ pin của Apple chỉ là "trò lố", chúng không tốt hơn Core i7 trên thực tế.

Intel tuyên bố chip của họ "nhanh hơn 30% tổng thể và nhanh hơn gần 3 lần trong thử nghiệm nâng cao ảnh trực tuyến" so với M1, trong khi một số chức năng như xuất PDF trong Office 365 "nhanh hơn tới 2,3 lần”. Intel cũng chỉ ra sự hỗ trợ tốt hơn cho màn hình bên ngoài và nhiều loại phần cứng hơn, chẳng hạn như máy tính xách tay màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, có những lo ngại về phương pháp thực hiện bài benchmark của Intel. Đầu tiên, Intel đã chuyển đổi phần cứng giữa các bài kiểm tra, cho cả CPU của hãng và của Apple. Chẳng hạn, Intel đã sử dụng MacBook Air cho bài kiểm tra tuổi thọ pin thay vì Pro lâu hơn. Intel cũng đã chọn một số bài kiểm tra đặc biệt ưu tiên các thành phần của hãng, chẳng hạn như bài kiểm tra AI của Topaz Labs - một trong số ít bài kiểm tra sử dụng khả năng tăng tốc phần cứng của Intel.

Bất chấp việc Apple tập trung vào hỗ trợ học máy trong M1 , Intel vẫn cố gắng chống lại điều này bằng tuyên bố chip của họ trong bài kiểm tra Topaz Labs nhanh hơn 6 lần so với M1. Trong các bài kiểm tra Premiere, Intel được cho là nhanh hơn 1,7 lần, trong khi các bài kiểm tra Photoshop và Lightroom Classic dựa trên giải mã Rosetta 2 dẫn đến tốc độ "nhanh hơn gần 1,5 lần" trên chip của Intel.

Về hiệu suất chơi game , Intel cho thấy nhiều kết quả hơn, bao gồm cả trò chơi Hitman chạy tốt hơn trên M1 so với chip của chính mình, đồng thời cho thấy hiệu suất tương đương hoặc tốt hơn của Intel trên các tựa game khác bao gồm Borderlands 3 và Shadow of the Tomb Raider.