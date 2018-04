Intel không vá lỗ hổng Spectre 2 cho một số bộ xử lý

Theo Neowin, Intel nói rằng quyết định này là do có ít nhất một trong ba lý do: việc tạo ra bản cập nhật do các đặc tính kiến trúc siêu nhỏ không thực tế, bộ vi xử lý không được hỗ trợ rộng rãi hoặc hầu hết chúng được sử dụng trong các hệ thống khép kín, ít có khả năng bị khai thác.

Công ty cho biết sau khi điều tra toàn diện kiến trúc vi mô và vi mã trong các sản phẩm này, hãng xác định không phát hành bản cập nhật vi mã cho chúng vì một hoặc nhiều lý do khác nhau nhưng không giới hạn, bao gồm hạn chế trong hỗ trợ phần mềm hệ thống hay dựa vào đầu vào của hệ thống khép kín dẫn đến khả năng tiếp cận lỗ hổng khó hơn.

Danh sách gia đình bộ xử lý bị ảnh hưởng bao gồm Bloomfield, Bloomfield Xeon, Clarksfield, Gulftown, Harpertown Xeon C0, Harpertown Xeon E0, Jasper Forest, Penryn/QC, SoFIA 3GR, Wolfdale C0, Wolfdale M0, Wolfdale E0, Wolfdale R0, Wolfdale Xeon C0, Wolfdale Xeon E0, Yorkfield và Yorkfield Xeon.

Intel đã công bố vào tháng trước rằng các CPU thế hệ thứ 8 của hãng có khả năng phòng chống các lỗ hổng này. Trong khi đó các công ty đã vá hầu hết bộ xử lý được sử dụng rộng rãi, bao gồm Core thế hệ thứ 6, 7 và 8, vì vậy việc quyết định không vá một số CPU cũ hơn (mới nhất xuất hiện từ năm 2012) có thể gây rắc rối cho một số khách hàng của Intel.