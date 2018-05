iOS 12 sẽ biến iPhone thành chìa khóa phòng khách sạn

Bản báo cáo từ The Information cho biết Apple muốn iPhone được sử dụng trong nhiều tương tác không tiếp xúc ngoài các khoản thanh toán Apple Pay, bao gồm hoạt động như một chìa khóa cửa khách sạn. Apple bắt đầu với con đường này bằng iOS 11 thông qua bộ khung CoreNFC cho phép các ứng dụng sử dụng chip NFC như một máy quét tùy ý của các thẻ RFID nhưng rất hạn chế.

tin liên quan Apple sắp trình diễn gì tại WWDC 2018? Cũng như không hỗ trợ khả năng ghi, hạn chế chính của các API NFC hiện tại là ứng dụng phải ở chế độ nền trước và phải trình bày một bảng phương thức hệ thống cụ thể trước khi hoạt động quét bắt đầu. Nhưng tính năng mới mà The Information mô tả cho thấy hệ thống sẽ hoạt động một cách tinh vi hơn, nơi một chủ sở hữu iPhone chỉ cần chạm điện thoại trên một khóa cửa để vào phòng khách sạn của họ. Cũng như không hỗ trợ khả năng ghi, hạn chế chính của các API NFC hiện tại là ứng dụng phải ở chế độ nền trước và phải trình bày một bảng phương thức hệ thống cụ thể trước khi hoạt động quét bắt đầu. Nhưng tính năng mới mà The Information mô tả cho thấy hệ thống sẽ hoạt động một cách tinh vi hơn, nơi một chủ sở hữu iPhone chỉ cần chạm điện thoại trên một khóa cửa để vào phòng khách sạn của họ.

Đây là cách Apple Pay luôn hoạt động. Không cần ứng dụng đặc biệt, iPhone sẽ tự động tỉnh dậy khi được đặt gần thiết bị đầu cuối không tiếp xúc. The Information cho biết Apple đã và đang thử tính năng này tại Apple Park thông qua quan hệ đối tác với HID Global. Các nhân viên Apple đã sử dụng iPhone của mình để truy cập vào các tòa nhà Apple Park.

Một số khách sạn đã hỗ trợ biến iPhone thành một chìa khóa cửa, nhưng nó đơn giản chỉ là dựa vào giao thức Bluetooth LE - vốn có xu hướng kém an toàn hơn NFC do các vấn đề ngoài ý muốn. Sự sắp xếp mới này cũng có thể cho phép các bên thứ ba phối hợp với vùng an toàn được nhúng bên trong iPhone để lưu trữ thông tin nhạy cảm. Việc áp dụng các tính năng này sẽ tăng đáng kể nếu chip NFC trong iPhone được cung cấp rộng rãi hơn.

Bên cạnh đó, The Information cho biết Apple muốn thay thế các thẻ đi lại bằng công nghệ NFC của iPhone. Bắt đầu bằng sự hợp tác với Cubic. Tại Anh, khách hàng iPhone có thể đi tàu điện ngầm bằng cách chạm điện thoại của họ trên đầu đọc NFC. Các thiết bị iPhone 7 được bán tại Nhật Bản cùng tất cả các mẫu iPhone 8 và iPhone X được đi kèm chip FeliCa để đạt được kết quả tương tự cho cơ sở hạ tầng di chuyển tại Nhật Bản.

Dự kiến các tính năng mới sẽ xuất hiện tại WWDC 2018, nơi Apple công bố iOS 12 và các nền tảng phần mềm chính khác.