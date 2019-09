iOS 13 chính thức phát hành ngày 19.9

Theo PhoneArena, Apple vừa xác nhận thông tin sẽ tung ra phiên bản cập nhật iOS 13 chính thức vào ngày 19.9, tức trước một ngày bán ra loạt iPhone 2019 mới.

Những thiết bị được phép nâng cấp lên bản iOS 13 gồm: iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone Xr, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPod Touch 7th, 12.9-inch iPad Pro, 11-inch iPad Pro, 10.5-inch iPad Pro, 9.7-inch iPad Pro, iPad (6th generation), iPad (5th generation), iPad mini (5th generation), iPad mini 4, iPad Air (3rd generation) và iPad Air 2.

Một cải tiến sáng giá của iOS 13 là tích hợp chế độ tối (Dark Mode), trong đó giao diện sẽ chuyển sang màu đen và xám. Ngoài ra, chế độ ngủ (Sleep Mode) hoàn toàn mới cũng được thêm vào khi kích hoạt thì nó sẽ tự động bật Dark Mode, không làm phiền, tắt tiếng tất cả thông báo. Người dùng sẽ có nút kích hoạt nhanh Dark Mode và Sleep Mode từ Trung tâm điều khiển.

Ngoài ra, bàn phím trên iOS 13 còn cho phép người dùng trượt ngón tay qua các chữ cái để nhập từ bạn muốn. Apple gọi đó là gõ QuickPath. Về lý thuyết, nó nhanh hơn và chính xác như cách bạn gõ vào bàn phím ảo và bạn vẫn nhận được các đề xuất chính tả khi đi cùng.