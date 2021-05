iOS 14.6 giúp nhận diện bài hát nhanh hơn

Bạn từng trải qua trường hợp tình cờ nghe được một bài hát hay và muốn tìm thông tin về nó. Bạn sẽ phải trượt màn hình iPhone của mình để tìm ứng dụng Shazam của Apple , nhưng khi tìm thấy và kích hoạt khả năng nhận diện thì bài hát đã kết thúc. Việc này thật khó chịu.

Bạn sẽ có thể rút ngắn quá trình này bằng cách thêm Shazam vào Control Center của iPhone, tùy chọn này đã có sẵn cho người dùng iPhone kể từ bản cập nhật iOS 14.2

Được phát hiện đầu tiên bởi 9to5Mac trong phiên bản iOS 14.6 beta, có một cách thậm chí còn nhanh hơn để sử dụng Shazam nhờ App Clip.

App Clip là một phần nhỏ của ứng dụng có thể được tải xuống thiết bị của bạn một cách nhanh chóng và nó chứa phần ứng dụng bạn cần mà không phải cài đặt toàn bộ. Với Shazam App Clip, lần tới khi bạn muốn thông tin bài hát đang phát, hãy truy cập Control Center và nhấn vào Shazam.

Sau khi iOS 14.6 được phổ biến, bạn sẽ thấy một lời nhắc hình ô vuông hỏi xem có muốn “khám phá âm nhạc của mình”. Nhấn vào lời nhắc và bạn sẽ nhận được tất cả thông tin về bài hát bí ẩn mà bạn muốn biết bao gồm lời bài hát, khả năng phát nó trên Apple Music và liên kết để tải xuống ứng dụng Shazam đầy đủ.

Ngoài ra khi bạn nghe một bài hát yêu thích mà không biết tên hoặc nghệ sĩ, thay vì sử dụng Shazam, bạn luôn có thể hỏi Siri “What is the name of this song?”.