iPadOS sẽ ra mắt vào cuối tháng 9 này

Theo The Verge, tại Hội nghị các nhà phát triển toàn cầu WWDC 2019 vào tháng 6 vừa qua, Apple cho biết sẽ tách riêng phiên bản hệ điều hành dành cho iPad ra khỏi iOS (trước đó iOS vẫn là nền tảng dùng chung cho cả iPhone và iPad).

Không chỉ là việc tách riêng ra và thêm vào một cái tên, về mặt kỹ thuật đây là lần đầu tiên Apple phát hành iPadOS, đi kèm với một số tính năng được mong đợi, trong đó bao gồm cả việc thêm widget vào màn hình chính. iPadOS cũng được hứa hẹn sẽ mang đến khả năng duyệt web mượt mà trên Safari.

iPadOS sẽ ra mắt trên iPad 10,2 inch mới bao gồm hầu hết các tính năng có sẵn trong iOS 13 và một số tính năng riêng biệt dành cho iPad để tối ưu hóa hiệu suất.

iPadOS có màn hình Home mới cho iPad, giúp thu nhỏ kích thước biểu tượng ứng dụng để nó có thể phù hợp với nhiều ứng dụng hơn trên mỗi trang. Thêm phần "Tiện ích" vào màn hình chính để việc truy cập dễ dàng và nhanh hơn.

Các tùy chọn đa nhiệm Split View và Slide Over hiện hỗ trợ nhiều cửa sổ trong cùng một ứng dụng, do đó người dùng có thể thực hiện những việc như mở hai cửa sổ Safari cạnh nhau. Khi ở chế độ xem Slide Over, có một tùy chọn mới để xem và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng với giao diện Slide Over mới...

iPadOS sẽ được Apple tung ra vào ngày 30.9 tới. Nếu người dùng đã sở hữu iPad Air 2 trở lên, iPad Pro, iPad thế hệ thứ năm, iPad mini 4 trở lên thì có thể cài đặt bản cập nhật trên máy tính bảng hiện tại của mình.