iPhone 12 chính thức mở bán tại Việt Nam, hàng trăm khách nhận máy trong đêm

Rạng sáng nay 27.11, FPT Shop và F.Studio by FPT mở bán iPhone 12 Series chính hãng (mã VN/A). Trước đó, từ ngày 14.10 - 26.11, FPT Shop nhận đặt trước iPhone 12 Series chính hãng kèm ưu đãi trị giá đến 6 triệu đồng. Tính đến trưa 26.11, FPT Shop đã nhận hơn 41.000 đơn hàng với tỉ lệ đặt trước các phiên bản cụ thể: iPhone 12 mini chiếm 4%, trong đó mức dung lượng 64GB và phiên bản màu đen được ưa chuộng nhất. Số đơn đặt trước iPhone 12 chiếm 10% phiên bản 64GB và màu xanh lá. Đáng chú ý, iPhone 12 Pro Max chiếm đến 68% số đơn đặt trước và iPhone 12 Pro chiếm 19%, trong đó, mức dung lượng 128GB và phiên bản màu xanh dương được nhiều người lựa chọn.

Hệ thống bán lẻ Di Động Việt (didongviet.vn) cũng mở bán iPhone 12 chính hãng mã VN/A từ rạng sáng nay. Theo ghi nhận từ hệ thống này đã có hơn 11.000 đơn đặt mua máy, trong đó số lượng đặt cọc là hơn 5.000. Sản phẩm có tỉ lệ đặt cọc cao nhất trong 4 chiếc iPhone 12 tung ra đợt này là iPhone 12 Pro Max chiếm đến 64%, tiếp đó là iPhone 12 Pro, iPhone 12 và iPhone 12 mini. Màu mới Pacific Blue và dung lượng 256GB cũng được ưa chuộng hơn cả.

Để tạo thuận tiện nhất cho người dùng trong việc sở hữu iPhone 12 VN/A, Di Động Việt tích hợp rất nhiều ưu đãi, nổi bật nhất là: giảm giá trực tiếp đến 2,4 triệu đồng, chương trình Trade-in thu cũ đổi mới tiết kiệm lên đến 21,2 triệu.

Tại đại lý ủy quyền của Apple là Di Động Việt, iPhone 12 Mini có giá từ 19,99 triệu, iPhone 12 từ 22,59 triệu, iPhone 12 Pro từ 30,59 triệu và iPhone 12 Pro Max giá từ 33,59 triệu.

Cùng thời gian này, theo ghi nhận của chúng tôi, điểm cửa hàng của hệ thống Minh Tuấn Mobile cũng thu hút hàng trăm người xếp hàng chờ nhận iPhone 12 đã đặt mua trước. Trong đó có nhiều người nổi tiếng trong giới showbiz.

Ông Nguyễn Minh Tuấn, điều hành hệ thống bán lẻ này, cho biết: "Năm nay thị trường Việt được ưu tiên giao hàng sớm hơn với mọi năm và mức giá được định vị phù hợp, giúp cho người dùng có thể lựa chọn được sản phẩm chất lượng cùng chế độ hậu mãi tốt nhất".

Chia sẻ từ đại diện CellphoneS, iPhone 12 series năm nay có thay đổi về kiểu dáng so với các năm gần đây cũng như thiết kế mới. Ngoài ra còn nhiều thay đổi về cấu hình , tính năng đem tới sự hấp dẫn và nhu cầu rất cao trong năm nay... Năm nay có quy định về cấm, phạt nặng với các sản phẩm xách tay nên hàng VN/A được lựa chọn thay thế. Thời điểm bán hàng VN/A năm nay cũng sớm, gần sát với thế giới nên khách hàng không phải chờ đợi quá lâu như mọi năm.

"Chưa kể năm nay hàng VN/A được Apple tạo điều kiện chuyển về bán sớm, đặc biệt mẫu hot iPhone 12 Pro Max gần như chỉ sau thị trường toàn cầu khoảng 2 tuần. Người dùng không cần chờ đợi lâu và giá bán năm nay của hàng VN/A cũng rất cạnh tranh, thêm các ưu đãi đặt hàng thì giá bán năm nay tốt hơn, hợp lý hơn nhiều so với nhiều năm trước", đại diện CellphoneS nói thêm.

Riêng đối với hệ thống bán lẻ Thế Giới Di Động , đơn vị này mở bán iPhone 12 chính hãng vào 8 giờ sáng 27.11. Theo đó, dòng sản phẩm iPhone 12 cao cấp đã thiết lập kỷ lục đặt hàng mới tại Thế Giới Di Động với hơn 15.000 đơn hàng và xấp xỉ 12.000 đặt cọc, gần gấp đôi so với cùng kỳ năm trước (8.000 đơn đặt hàng và 6.000 đơn đặt cọc).

Lý giải về "sức nóng" của iPhone 12 series năm nay, CEO Thế Giới Di Động, ông Đoàn Văn Hiểu Em cho biết: “Bản thân iPhone 12 sở hữu nhiều nâng cấp vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm, trong khi mức giá không chênh lệch nhiều. Thêm vào đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 , điện thoại xách tay không về nhiều khiến sự cạnh tranh về giá không lớn, thời gian mở bán iPhone 12 ở Việt Nam cũng được rút ngắn so với các nước khác trong khu vực nên khách hàng hầu như không còn băn khoăn khi lựa chọn giữa hàng chính hãng và xách tay như những năm trước”.