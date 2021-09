iPhone 13 sẽ bỏ qua lựa chọn bộ nhớ trong 64 GB

Theo 9to5Mac, ông Kuo cho biết iPhone 13 và 13 mini sẽ có sẵn trong các cấu hình 128 GB, 256 GB và 512 GB. Điều này có nghĩa là dung lượng lưu trữ 64 GB sẽ không còn là một tùy chọn với iPhone 13 năm nay. Vào năm ngoái, iPhone 12 và 12 mini có sẵn trong các cấu hình tùy chọn lưu trữ 64 GB, 128 GB và 256 GB.

Đối với iPhone 13 Pro và 13 Pro Max, ông Kuo chứng thực báo cáo trước đó và nói rằng các thiết bị này sẽ có sẵn trong các cấu hình 128 GB, 256 GB, 512 GB và 1 TB. Để so sánh, iPhone 12 Pro và 12 Pro Max có các cấu hình 128 GB, 256 GB và 512 GB.

Tuy nhiên, ông Kuo cũng cảnh báo iPhone 13 có thể bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nguồn cung. Ông nói, “Chúng tôi tin rằng thách thức sản xuất hiện tại của iPhone là sự thiếu hụt linh kiện. Do sự thiếu hụt linh kiện, các mẫu cũ đã bị cắt giảm khoảng 5 - 10% trong quý 3/2021. Lô hàng iPhone 13 trong quý 4/2021 có thể tiềm ẩn nguy cơ tăng giá do thiếu linh kiện. Tuy nhiên, điều này chỉ ảnh hưởng hạn chế khi chúng tôi tin rằng doanh số iPhone 13 vào năm 2021 có thể tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái”.