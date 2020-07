iPhone có thể tự động chuyển chế độ Dark và Light

Điều này bắt nguồn từ khả năng xác định thời gian hoàng hôn và bình minh thông qua dữ liệu được cung cấp từ ứng dụng theo dõi thời tiết Weather. Với khả năng này, người dùng sẽ không còn cần phải nhớ bật/tắt tính năng đó khi đến thời điểm tương ứng mỗi buổi trong ngày nữa.

Để thực hiện, người dùng hãy chạm vào Settings > Display & Brightness, sau đó bật công tắc Automatic bên dưới Appearance. Tại đây, menu Options sẽ xuất hiện và theo mặc định, nó sẽ hiển thị Light Until Sunset hoặc Dark Until Sunrise, tùy thuộc vào việc người dùng có bật chế độ Light hoặc Dark tương ứng.

Nếu đã đặt lịch tùy chỉnh trước đó, lúc này hãy nhấn vào cài đặt đó, sau đó nhấn Sunset to Sunrise để chuyển sang Light Mode at daytime, Dark Mode at nighttime.

Lựa chọn kích hoạt tự động sẽ giúp người dùng không phải điều chỉnh thủ công Ảnh chụp màn hình

Bây giờ người dùng sẽ thấy iOS chuyển từ Light sang Dark lúc mặt trời lặn và từ Dark sang Light khi mặt trời mọc mà không cần phải chạm tay điều chỉnh. Tuy nhiên, người dùng có thể nhận thấy rằng nó không luôn bám vào thời điểm hoàng hôn và bình minh bởi còn phụ thuộc vào ứng dụng Weather cho từng vị trí của thiết bị.

Dĩ nhiên, người dùng vẫn có thể ngay lập tức chuyển tạm qua các chế độ Dark và Light thông qua phần thiết lập Display & Brightness, Control Center hoặc Siri bất cứ khi nào mình muốn. Khi làm như vậy, người dùng chỉ cần kéo dài thời gian Dark hoặc Light. Chẳng hạn, nếu đặt chế độ Dark theo cách thủ công vào lúc 14 giờ chiều giờ địa phương, nó sẽ vẫn quay trở lại Light vào lúc bình minh vào ngày hôm sau.