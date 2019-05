iPhone SE, 6 và 6 Plus sẽ không được cập nhật iOS 13?

Theo PhoneArena, vào năm ngoái, Apple gây bất ngờ khi phát hành iOS 12 cho tất cả thiết bị chạy iOS 11 trước đó, bao gồm cả iPhone 5s, iPad Air và iPad mini 2. Điều này làm dấy lên hy vọng iPhone 6 và 6 Plus mà Apple phát hành trong năm 2014 với iOS 8 cài đặt sẵn sẽ nhận bản cập nhật phần mềm iOS trong năm nay, giống như iPhone 5s đã nhận được vào năm 2018.

Mặc dù vậy, trong báo cáo mới nhất từ các nguồn giấu tên cho biết, iOS 13 sẽ không đến với 6 và 6 Plus. Điều này thậm chí còn tệ hơn khi thiết bị mới hơn sau đó là iPhone SE cũng không được lên đời iOS 13.

iPhone SE là mẫu smartphone được Apple ra mắt vào năm 2016, tức là sau cả iPhone 6s và 6s Plus được phát hành vào tháng 9.2015. Trong khi iPhone 6s và 6s Plus vẫn nhận được iOS 13 thì iPhone SE lại bị quay lưng. Đó sẽ là một động thái không thể chấp nhận được đối với người tiêu dùng, đặc biệt cho những ai vẫn tiếp tục muốn gắn bó với iPhone SE.

iPhone SE với màn hình 4 inch sở hữu nhiều tính năng phần cứng ngang tầm với iPhone 6s. Không chỉ có vậy, Apple vẫn tiếp tục bán những chiếc điện thoại cỡ nhỏ này như là một phần trong kế hoạch “thanh lý” hàng tồn kho. Nhưng nếu iOS 13 không làm việc với thiết bị, có thể thấy Apple đã hoàn toàn từ bỏ phiên bản iPhone SE.

Nguồn tin cũng nói thêm, các thiết bị sẽ được lên đời iOS 13 bao gồm iPhone 6s/6s Plus, 7/7 Plus, 8/8 Plus, X/Xr/Xs/Xs Max, cũng như iPad mini 3 và mini 4, iPad 5 và 6, iPad Air 2 và 3, iPad Pro 9.7, 10.5, 11 và 12.9 (cả thế hệ 2016 và 2017).