JPMorgan dự đoán Ether sẽ vượt xa Bitcoin

Có 3 lý do khiến JPMorgan đi đến kết luận này. Tuần trước, ngành công nghiệp tiền điện tử chịu tác động nặng nề từ cú sốc thanh khoản bắt nguồn từ thị trường phái sinh, dẫn đến các đợt thanh lý khá lớn. Tất cả đều bị ảnh hưởng nhưng Bitcoin bị giáng đòn nặng hơn nhiều so với Ether. Khả năng trụ vững trước những sự kiện này là lý do đầu tiên cho thấy Ether có thể đi đường dài.

Lý do thứ hai mà JPMorgan đưa ra là Ether ít phụ thuộc vào các thị trường phái sinh để chuyển giao. JPMorgan cho biết: "Trong một thị trường có doanh thu giao ngay cao hơn đáng kể, vì thế mức độ phát triển dài hạn của Ether sẽ ít phụ thuộc vào đòn bẩy đối với hợp đồng tương lai và hoán đổi".