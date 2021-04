Keysight công bố ba lĩnh vực quan trọng đối với an ninh bảo mật mạng

Thông tin trên nằm trong bản báo cáo năm 2021 về xu hướng bảo mật mạng, do Trung tâm Nghiên cứu thông tin về ứng dụng và các mối đe dọa (ATI) của Keysight đưa ra.

Báo cáo được xây dựng dựa trên kinh nghiệm chuyên sâu của Keysight trong lĩnh vực đo kiểm an ninh bảo mật mạng và kiến thức chuyên môn của Keysight về khả năng giám sát mạng và đám mây điện toán. Đội ngũ các chuyên gia an ninh mạng ưu tú làm việc trên khắp thế giới tại Trung tâm nghiên cứu ATI của Keysight đã giám sát và phân tích những chỉ số đại diện cho các mối đe dọa an ninh bảo mật không ngừng biến hóa mà mạng CNTT của doanh nghiệp phải đối mặt.