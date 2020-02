Khắc phục sự cố kết nối Bluetooth trên Windows 10

1. Các bước kiểm tra cơ bản

Đầu tiên hãy kiểm tra xem Bluetooth đã được bật hay chưa? Vì đôi lúc biểu tượng Bluetooth xuất hiện ở thanh taskbar nhưng không có nghĩa là kết nối đang được mở. Hãy truy cập Settings > Devices > Bluetooth and Other Devices và gạt thanh chọn ở dòng Bluetooth để mở kết nối Bluetooth.

Tiếp theo kiểm tra tình trạng pin của thiết bị Bluetooth, vì trong trường hợp thiết bị sử dụng sóng Bluetooth không đủ năng lượng pin cũng ảnh hưởng đến việc kết nối đến laptop hoặc Surface của bạn.

Cuối cùng hãy thử khởi động lại máy tính để dọn dẹp các dữ liệu lưu tạm trên bộ nhớ. Sau đó thử kiểm tra kết nối Bluetooth lại.

2. Kiểm tra độ nhiễu sóng và khoảng cách với thiết bị

Các thiết bị Bluetooth giao tiếp không dây qua sóng radio. Giống như mạng Wi-Fi, các chướng ngại vật (như tường dày) và các thiết bị như lò vi sóng đều có thể chặn hoặc làm giảm kết nối Bluetooth.

Bạn hãy thử sử dụng chương trình Bennett Bluetooth Monitor để kiểm tra cường độ tín hiệu của sóng Bluetooth. Bên cạnh đó hãy di chuyển đến các vị trí khác nhau và theo dõi sự thay đổi của cường độ tín hiệu của sóng. Khi khu vực đủ tín hiệu kết nối sẽ ổn định hơn.

Nếu vẫn chưa thể khắc phục được, hãy tiếp tục kiểm tra.

Kiểm tra cường độ tín hiệu sóng Bluetooth với Bennett Bluetooth Monitor Ảnh chụp màn hình

3. Kiểm tra update driver cho thiết bị Bluetooth

Bạn hãy thử truy cập trang chủ của nhà sản xuất laptop để tải về driver mới nhất và tương thích nhất với thiết bị.

Ngoài ra còn có thể dùng tính năng cập nhật của Windows Update để kiểm tra và tải về phiên bản mới nhất của driver bluetooth. Nhấp phải chuột vào biểu tượng menu Start > Device Manager, nhấp đúp chuột vào dòng Bluetooth trong danh sách thiết bị sẽ thấy các trình điều khiển của Bluetooth. Bạn chỉ việc nhấp phải vào chọn Update Driver > chọn tiếp vào Search Automatically for Updated Driver Software để tự động tải và cài đặt driver.

Chọn Update driver để cập nhật trình điều khiển mới Ảnh chụp màn hình

4. Xóa kết nối với thiết bị Bluetooth

Trong vài trường hợp việc xóa thiết bị Bluetooth khỏi laptop/surface sẽ giải quyết các vấn đề kết nối. Sau đó bạn có thể kết nối lại với các thiết bị đó.

Truy cập vào Settings > Devices > Bluetooth and Other Devices, bạn sẽ thấy có tên của các thiết bị Bluetooth đã từng kết nối với máy tính được liệt kê đầy đủ. Bấm chọn vào thiết bị hiện đang không thể kết nối được và chọn Remove Device > bấm Yes để xác nhận.

Xong bạn hãy khởi động lại máy tính và kết nối lại với thiết bị Bluetooth.

5. Sử dụng Windows 10 Troubleshooter

Biện pháp cuối cùng bạn hãy thử trình khắc phục sự cố Windows 10 Troubleshooter để giải quyết lỗi. Nó sẽ kiểm tra từng bước cài đặt các tần sóng radio và thiết bị Bluetooth của bạn và xác định mọi sự cố.

Nhấp phải chuột vào biểu tượng menu Start > Settings > Update and Security > Troubleshoot > Bluetooth. Tiếp theo bấm Run the Troubleshooter để bắt đầu kiểm tra, khi tìm ra nguyên nhân vấn đề, bạn sẽ được hướng dẫn khắc phục.

Trình khắc phục sự cố tìm ra nguyên nhân gây lỗi Ảnh chụp màn hình

Nếu trình khắc phục sự cố không thể khắc phục, bạn có thể liên hệ với nhà sản xuất thiết bị để được hỗ trợ và tư vấn thêm, vì vấn đề có thể xảy ra với phần cứng.