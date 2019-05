Khám phá công nghệ chống trầy xước trên Pixel 3 và 3a XL

Theo PhoneArena, có nhiều lý do khác nhau giúp Google giảm giá thành sản xuất Pixel 3a, và một trong số đó chính là công nghệ kính cường lực Asahi Dragontrail thay vì Gorilla Glass.

Dragontrail là công nghệ không phổ biến như Gorilla Glass nhưng trong thực tế nó đã xuất hiện trong thời gian khá lâu. Màn hình này được sản xuất bởi một công ty sản xuất kính toàn cầu có trụ sở tại Nhật Bản mang tên AGC Inc. (trước đây là Asahi Glass Co.). Cụ thể, Dragontrail đầu tiên đã được ra mắt chính thức 8 năm trước, vào tháng 1.2011 với độ bền không có gì đáng ngại khi có khả năng bền hơn 6 lần so với kính thông thường, và có thể chịu được búa đập vào.