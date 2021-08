Lenovo tham gia vào mảng phụ kiện PC

Pin dự phòng laptop Lenovo Go USB-C 20.000 mAh và chuột không dây Lenovo Go Wireless Multi-Device Mouse là những sản phẩm Lenovo Go đầu tiên được ra mắt trong đợt này, giúp khắc phục các lo ngại về nguồn điện cùng phương thức nhập liệu dễ dàng cho nhiều thiết bị.