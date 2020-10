LG nhận giải thưởng về điều hòa không khí

Được thành lập từ năm 1953, AHRI là tổ chức thương mại đại diện cho các đơn vị sản xuất hệ thống sưởi, thông gió, điều hòa không khí và làm lạnh trên toàn thế giới tập hợp hơn 350 công ty thành viên. AHRI có được uy tín nhờ vào các quy trình kiểm định chất lượng chặt chẽ và nghiêm ngặt, tạo nên cơ sở thông tin đáng tin cậy mà qua đó người tiêu dùng có thể tham khảo và lựa chọn sản phẩm phù hợp cho mình.

LG nhận giải lần đầu tiên vào năm 2017 sau khi hoàn thành kiểm định thường niên từ năm 2015. Tổng cộng 73 thiết bị trong hệ thống điều hòa không khí của LG đại diện cho 7 hạng mục sản phẩm đã xuất sắc vượt qua kiểm định nghiêm ngặt theo quy chuẩn trao giải.

Các thiết bị bao gồm: Hệ thống điều hòa trung tâm (Variable Refrigerant Flow - VRF), Điều hòa nguyên khối (Packaged Terminal Air-Conditioner - PTAC), Máy sưởi nguyên khối (PTHP), Điều hòa không khí tổ hợp gọn (Unitary Small Air-Conditioner Equipment - VMAC), Sưởi tổ hợp gọn (Unitary Small Heat Pump Equipment - VMHP), Hệ thống làm lạnh giải nhiệt nước và máy nước nóng bơm nhiệt sử dụng chu trình nén hơi (Water-Cooled Water-Chilling and Heat Pump Water-Heating Packages Using the Vapor Compression Cycle - WCCL) và Điều hòa nguyên khối giải nhiệt gió (Air-Cooled Water-Chilling Packages ACCL).