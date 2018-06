Lộ ảnh thiết kế iPhone X Plus màn 6,5 inch

Theo những bức hình do trang MySmartPrice đăng tải cùng thông tin từ nguồn rò rỉ đáng tin cậy @OnLeaks, iPhone X Plus không có nhiều khác biệt so với mẫu iPhone X ra mắt năm ngoái. Thực tế có thể nói hai thế hệ máy gần như y hệt nhau về ngoại hình, khác biệt dễ nhận ra nhất là iPhone X Plus lớn hơn do kích cỡ màn hình 6,5 inch. Model tiền nhiệm có màn hình chỉ 5,8 inch.

Kích thước máy các chiều 157,5 x 77,4 x 7,7 mm, đồng nghĩa thiết bị mỏng như iPhone X (143,6 x 70,9 x 7,7 mm), chỉ rộng và cao hơn. Máy sẽ có kích thước tương tự với mẫu iPhone 8 Plus hiện nay. Model ra mắt năm 2017 có màn hình 5,5 inch nhưng viền dày nên kích thước tổng thể lên tới 158,4 x 78,1 x 7,5 mm.

Phần Notch, các phím bên hông, cổng Lightning, loa, cặp camera sau với đèn LED ở giữa… của iPhone X Plus đều thiết kế và đặt vị trí giống với iPhone X.

Hiện vẫn chưa thể khẳng định tên chính xác của sản phẩm, nhưng nhiều nguồn tin đều gọi model 6,5 inch OLED bằng cái tên iPhone X Plus. Về cơ bản, model này chính là bản phóng to của iPhone X.

Ngoài việc phóng to ngoại hình, sản phẩm dự kiến mang nhiều cải tiến về cấu hình và hiệu năng. Máy sẽ sử dụng chip xử lý mới, nhanh hơn trước, dung lượng pin không dưới 3.000mAh (của iPhone X là 2.716mAh).