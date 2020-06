Lộ diện hình ảnh mới của thiết kế iPhone 12

Theo 9to5Mac, những bản vẽ và mô hình CAD này thường được các nhà sản xuất vỏ máy sử dụng để chuẩn bị các phụ kiện cho các mẫu iPhone tiếp theo. Đây là lý do tại sao một số chi tiết có thể không chính xác với các khuôn này. Ví dụ, kích thước của notch không ảnh hưởng đến thiết kế vỏ.

Những khuôn này dường như cũng không tính đến việc bổ sung cảm biến Time of Flight (ToF) ở mặt sau. Điều này có thể là do Apple dự kiến sẽ giữ nguyên kích thước và phần cắt của camera. Do đó, việc bổ sung cảm biến ToF có thể sẽ không ảnh hưởng đến các nhà sản xuất vỏ bảo vệ.

Điều đáng chú ý nhất ở đây là cái nhìn cận cảnh những chiếc khuôn này cho thấy các cạnh phẳng tương tự iPhone 4 và iPhone 5, cũng như iPad Pro thế hệ gần đây. Thiết kế chuyển đổi này đã được báo cáo trong một thời gian và một số rò rỉ khác nhau gần đây đã chứng thực những thay đổi.