Lỗ hổng bảo mật Apache Tomcat chiếm quyền điều khiển máy chủ

Ghostcat là một lỗ hổng trong giao thức AJP Tomcat (Apache JServ Protocol) Apache Tomcat - là phần mềm web server mã nguồn mở miễn phí, được sử dụng để chạy các ứng dụng web lập trình bằng ngôn ngữ java.

Tuy là phần mềm miễn phí, nhưng Apache Tomcat được đánh giá cao bởi khả năng thiết lập môi trường website an toàn, tiết kiệm chi phí và tính hiệu quả cao. Đó cũng là lý do mà Apache Tomcat luôn nằm trong danh sách những phần mềm mã nguồn mở phổ biến nhất hiện nay trên thế giới và được sử dụng rộng rãi bởi nhiều đơn vị trong lĩnh vực tài chính , ngân hàng, viễn thông... Do đó, việc xuất hiện lỗ hổng trên phần mềm này được đánh giá là cực kỳ nguy hiểm.