Lỗ hổng đăng nhập Apple cho phép tin tặc chiếm đoạt tài khoản

Đa số người dùng an tâm vào khả năng bảo mật của tài khoản Apple, từ đó tùy chọn “Sign in with Apple” để tạo tài khoản đăng nhập trên các dịch vụ cũng như ứng dụng cũng được nhiều người dùng tin chọn. Nhưng hiện tại tùy chọn nói trên đang tồn tại một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng.