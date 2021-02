Loa và tai nghe 'cực chất' dành cho ngày Tình yêu

JBL Tune 115TWS

Sử dụng âm thanh Pure Bass đặc trưng của JBL , mẫu tai nghe nhét tai không dây thực sự này sẽ giúp cho người yêu của bạn nhận được âm thanh chất lượng cao nhờ trình điều khiển động 5,8 mm. Với thời lượng pin lên đến 6 giờ và hộp sạc cung cấp thêm 15 giờ. Một micrô tích hợp cũng cho phép người ấy trò chuyện với bạn khi đang lái xe thông qua cuộc gọi rảnh tay, hoặc khi cần tương tác kỹ thuật số với thiết bị di động. Việc tương tác với một trong hai tính năng này diễn ra đơn giản khi chỉ cần chạm vào tai nghe.

JBL Tune 115TWS cung cấp thời lượng nghe lên đến 6 giờ cho một lần sạc Ảnh: JBL

JBL Tune 115TWS còn cung cấp tính năng Dual Connect cho phép người nghe chọn chế độ sử dụng một tai nghe hoặc cả hai, vì âm thanh và cuộc gọi đều khả dụng ở cả hai cấu hình. Đó là một cách lý tưởng để người nghe có thể sử dụng tai nghe nhưng vẫn muốn biết âm thanh thế giới xung quanh, chẳng hạn trên các chuyến bay, đồng thời kéo dài tuổi thọ pin khi nghe một bên tai nghe, còn bên kia sạc pin.

Giá tham khảo: 1,49 triệu đồng.

JBL Quantum One

Nếu người yêu của bạn là một người thích thường xuyên nghe nhạc bằng tai nghe có dây, đặc biệt là chơi game thì JBL Quantum One lại là lựa chọn đáng tiền. Tai nghe có khả năng đeo thoải mái và dễ tùy chỉnh nhờ sự hỗ trợ từ ứng dụng JBL Quantum Engine chuyên dụng. Đặc biệt, tính năng theo dõi đầu QuantumSphere 360 tạo âm thanh vòm ảo là một bổ sung hấp dẫn nếu bạn đang muốn đắm chìm hơn một chút vào trò chơi hay các nội dung âm thanh sống động khác.

JBL Quantum One là món quà tuyệt vời dành ai thích chơi game Ảnh: JBL

Tai nghe cũng tương thích với hầu hết thiết lập nhờ bao gồm cả cáp TRRS 1/8 inch và USB-A sang USB-C. Trong khi đó, micrô chất lượng cao trên JBL Quantum One cũng giúp cuộc trò chuyện thông qua tai nghe có âm thanh đầy đủ và gần như không có tạp âm xung quanh.

Giá tham khảo: 5,49 triệu đồng.

Apple AirPods 2

Mẫu tai nghe không dây này của Apple là món quà hấp dẫn dành tặng cho những ai đang sở hữu các thiết bị của Apple, đặc biệt là người dùng iPhone (các mẫu iPhone mới giờ đây không còn được tặng kèm tai nghe trong hộp). Apple làm cho việc sử dụng tai nghe trở nên đơn giản với mô-đun ba nút tạo ra tính năng tuyệt vời và phản hồi ngay lập tức với các lệnh.

AirPods 2 là món quà hấp dẫn cho người dùng "nhà táo" Ảnh: AFP

Quan trọng nhất, AirPods 2 hoạt động tốt với các thiết bị iOS, cho phép phát lại liên tục, điều chỉnh âm lượng và quản lý cuộc gọi, cùng với quyền truy cập tức thì vào Siri. Micrô tích hợp cũng hoạt động tốt với tính năng nhận dạng giọng nói, giúp giọng nói của người dùng nghe rõ ràng và sắc nét trong các cuộc gọi hoặc khi yêu cầu trợ lý ảo của Apple thực hiện nhiều dòng lệnh khác nhau.

Giá tham khảo: 3,69 triệu đồng.

JBL Partybox On The Go

Trong trường hợp người yêu của bạn là những người thường xuyên thích dự những bữa tiệc với âm thanh sống động cùng các nhóm bạn bè thì JBL PartyBox On The Go sẽ khá phù hợp. Loa dự tiệc di động này được thiết kế với âm thanh cho công suất lên đến 100W, cùng đèn tích hợp và micrô không dây để bữa tiệc hưng phấn hơn với những bài hát của các thành viên. Hệ thống ánh sáng nhiều màu có thể thay đổi tùy thuộc tâm trạng của bản nhạc, trong khi việc điều khiển âm trầm, âm bổng và tiếng vang có thể thực hiện một cách dễ dàng.

JBL PartyBox On The Go phù hợp cho những chuyến dã ngoại Ảnh: JBL

Bạn thậm chí có thể kết nối hai thiết bị JBL PartyBox On The Go lại với nhau để có âm thanh hay hơn. Khi được sạc đầy, thiết bị này kéo dài thời gian sử dụng lên đến 6 giờ. Tai nghe có xếp hạng khả năng chống nước IPX4 để đảm bảo nó có thể xử lý các sự cố tóe nước khi bạn tham gia các bữa tiệc gần bể bơi hoặc dưới cơn mưa nhẹ.

Giá tham khảo: 7,99 triệu đồng.

Sony WF-XB700

Tai nghe không dây của Sony có khả năng kéo dài thời lượng pin sử dụng liên tục lên đến 9 giờ và có tất cả những gì mà người dùng mong muốn. Mặc dù trông có vẻ hơi dày khi đặt trong tai nghe khiến nó nhô ra khỏi tai hơi nhiều một chút nhưng thực sự âm trầm đã bù đắp phần nào sự khó chịu này. Các âm tầm trung và tần số cao cũng không bị át đi.

Sony WF-XB700 cho thời gian sử dụng kéo dài đến 9 giờ Ảnh: TechRadar

Vỏ của Sony WF-XB700 về cơ bản là tốt, trong khi hộp sạc cũng khá ấn tượng với khả năng giữ tai nghe trong hộp bằng từ tính mạnh, đảm bảo việc nạp pin diễn ra tốt hơn. Sản phẩm cũng sử dụng các nút vật lý trên mỗi tai nghe để điều khiển, mang đến cảm giác thật hơn so với các điều khiển cử chỉ cảm ứng. Về cơ bản, đây là mẫu tai nghe phù hợp cho đối tượng người dùng thích sự đơn giản và đáp ứng đúng các nhiệm vụ âm nhạc thông thường.

Giá tham khảo: 2,99 triệu đồng