Lỗi trên PlayStation Now cho phép các trang web thực thi mã độc

PlayStation Now đạt hơn 2,2 triệu người đăng ký vào cuối tháng 4.2020 kể từ khi ra mắt dịch vụ vào năm 2014. Dịch vụ này đã tồn tại lỗi bảo mật thực thi mã độc trên các máy tính nền tảng Windows.

Parsia Hakimian là một người chuyên săn tiền thưởng từ việc tìm kiếm các lỗi bảo mật , vào ngày 13.5.2020 Hakimian đã báo cáo về lỗi bảo mật của PlayStation Now (PS Now) thông qua chương trình săn tiền thưởng của PlayStation trên HackerOne. Các lỗ hổng đã ảnh hưởng đến PS Now phiên bản 11.0.2 trở về trước trên các máy tính chạy Windows 7 SP1 trở lên.