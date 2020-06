Lựa chọn một trong những giải pháp bảo mật tốt nhất dành cho điện thoại Android

Ngày nay, giải pháp bảo mật dành cho điện thoại di động ngoài việc cung cấp khả năng diệt virus cơ bản còn có nhiều tính năng hỗ trợ người dùng. Có nhiều thang đo để đánh giá và lựa chọn một giải pháp bảo mật hiệu quả cho điện thoại di động.

Khả năng phát hiện mã độc

Phần mềm diệt virus phải đảm bảo được khả năng phát hiện mọi mã độc tấn công điện thoại, do đó nhiều kiểm tra độc lập đánh giá phần mềm diệt virus phải có khả năng phát hiện và chống lại càng nhiều nguy cơ càng tốt. Theo tổ chức kiểm tra độc lập AV-TEST, Kaspersky Internet Security for Android có thể phát hiện 99,9% mã độc Android theo thời gian thực và 100% các nguy cơ tấn công Android mới nhất trong vòng 4 tuần. So với thang điểm trung bình trong ngành là 98%, có thể nói Kaspersky Internet Security for Android có mức điểm tương đối cao.

Tỷ lệ phát hiện sai

Một thang đo khác đó chính là tỷ lệ sai khi phát hiện phần mềm gây hại nhưng thực chất không nguy hại. Theo AV-TEST, Kaspersky Internet Security for Android phát hiện sai 1 trong 2,385 ứng dụng vô hại trên Google Play và không hề có lỗi nào khi kiểm chứng các ứng dụng hợp pháp trên cửa hàng ứng dụng bên thứ ba. Bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề cảnh báo sai nào.

Hiệu suất

Thang đo thứ ba đánh giá về tốc độ hoạt động của phần mềm diệt virus và mức độ ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động máy, lượng pin trên điện thoại Android. Các kiểm tra đánh giá về hiệu suất cho thấy, Kaspersky Internet Security for Android không hề gây ảnh hưởng đến hoạt động của thiết bị, khi hoạt động quét và cảnh báo nguy cơ trên Android.

Các tính năng hỗ trợ

Phần mềm diệt virus ngoài tính năng chính là diệt virus còn mang lại nhiều tính năng hỗ trợ hữu ích giúp bảo vệ người dùng tốt hơn. Kaspersky Internet Security for Android sở hữu các tính năng chống trộm, chặn cuộc gọi, lọc tin nhắn và lướt web an toàn và bên cạnh đó còn có tính năng độc đáo cho phép chặn các nỗ lực lừa đảo giả mạo trang web chính thức và bảo vệ danh tính cho người dùng khi truy cập internet.

- Chống trộm - khả năng chặn và xóa dữ liệu trên thiết bị khi điện thoại bị mất hoặc đánh cắp giúp bảo mật dữ liệu danh tính quan trọng của người dùng.

- Chặn cuộc gọi - tính năng chặn các spammer hoặc các cuộc gọi phiền nhiễu.

- Lọc tin nhắn - tính năng chặn spammer và lọc các tin nhắn quan trọng.

- Lướt web an toàn - một plugin chặn các trang web lừa đảo độc hại.

Bên cạnh Kaspersky Internet Security, Kaspersky còn cung cấp các ứng dụng độc lập khác chuyên dụng hỗ trợ các tính năng khác như Kaspersky Secure Connection cung cấp dịch vụ VPN; Kaspersky Safe Kids là ứng dụng đặc biệt dành cho phụ huynh với các tính năng độc đáo và chuyên dụng giúp quản lý trẻ em tốt hơn như giới hạn thời gian sử dụng thiết bị của con trẻ, cũng như chặn truy cập một số ứng dụng, kiểm soát nội dung truy cập trên thiết bị.

Kaspersky Internet Security for Android đã được các kiểm tra độc lập như AV-TEST, AV Comparatives và PCMag đánh giá cao về khả năng bảo vệ, hiệu suất và tính năng hỗ trợ.

Hiện Kaspersky Internet Security for Android cung cấp hai phiên bản miễn phí và tính phí. Bạn có thể tìm hiểu thêm về sản phẩm tại đây