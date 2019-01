Lương bổng nhân viên IT ở châu Á tăng cao, vượt châu Âu

Theo CNBC, hãng quản lý phần mềm Puppet có trụ sở ở Mỹ vừa khảo sát 3.000 nhân viên IT trên khắp thế giới và nhận thấy rằng lương bổng ở châu Á, Thái bình Dương vừa vượt châu Âu trong năm 2018. Các nhà quản lý IT và nhân sự IT ở châu Á trung bình kiếm từ 75.000 USD đến 100.000 USD năm ngoái, nhiều hơn so với nhân sự cùng nhóm ngành ở châu Âu, những người bỏ túi bình quân từ 50.000 USD đến 75.000 USD năm 2018.

Thay đổi này phần nhiều là nhờ lương thưởng tại Singapore và Nhật Bản, những nơi có nền kinh tế phát triển hơn, tăng cao. Singapore và Nhật Bản đang tăng sức cạnh tranh IT trên toàn cầu bằng cách đẩy cao nhiều nhân tố khuyến khích nhân viên. Năm ngoái ở Nhật Bản, chưa đầy 9% nhân sự IT kiếm được dưới 50.000 USD, trong khi tại Singapore, con số này là gần 27%.

Singapore và Nhật Bản cũng phản ánh phần nào xu hướng chung của khu vực. Năm 2017, một nửa số nhân sự IT được hỏi cho biết họ nhận lương chưa đầy 25.000 USD, trong khi năm 2018, con số này đã gần hơn với mốc 20%. Số người nhận lương hơn 100.000 USD ở châu Á chỉ đạt 10% năm 2017 trong khi lên đến khoảng 30% năm 2018.

Ảnh: CNBC Tỷ lệ phần trăm nhân viên IT hưởng lương trên 100.000 USD ở một số ngành phổ biến. Đứng đầu trong danh sách này là bán lẻ, y tế và dược, khu vực công và dịch vụ tài chính

Dù châu Á ghi nhận mức tăng lương mạnh, Mỹ vẫn là điểm đến hàng đầu cho nhân sự IT lương cao. Phạm vi lương bổng phổ biến nhất ở đây trong năm qua là từ 100.000 USD đến 125.000 USD, cao nhất trên thế giới. 64% nhân viên IT ở Mỹ kiếm trên 100.000 USD năm 2018, trong khi tỷ lệ này ở châu Á và châu Âu lần lượt chỉ là 28% và 16%.

Thêm vào đó, khoảng 19% số người được hỏi ở Mỹ cho biết họ nhận lương từ 150.000 USD đến 250.000 USD năm ngoái, trong khi tỷ lệ này tại Anh là 8%, châu Á là 7% còn phần còn lại của châu Âu là 2%. Khoảng cách thu nhập ngành công nghệ thông tin giữa nam và nữ cũng có dấu hiệu thu hẹp.

Báo cáo cũng cho thấy lĩnh vực bán lẻ đặc biệt tốt cho nhân viên IT. 47% số nhân viên IT làm việc trong ngành bán lẻ kiếm hơn 100.000 USD/năm. Các lĩnh vực trả lương cho nhân viên IT cao nhất gồm y tế, dược, dịch vụ tài chính và khu vực công. Phó chủ tịch Puppet kiêm giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương Darryl McKinnon cho biết báo cáo chỉ ra rằng giới doanh nghiệp, tổ chức phải ngày càng tăng lương để thu hút nhân tài nếu họ muốn có nhân sự giỏi.

“Các tổ chức đang thay đổi cách tiếp cận và cung cấp dịch vụ IT, thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào nhân sự giỏi. Họ tìm kiếm người tài không chỉ giỏi trong việc điều hướng giữa ngành công nghệ mà còn giỏi đổi mới, nâng cấp quy trình phân phối phần mềm”, ông McKinnon nói.