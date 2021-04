Lý do Bitcoin đột ngột 'lao dốc' cuối tuần qua

Ngày 18.4 vừa qua, Bitcoin giảm hơn 11%, từ 62.000 USD còn 55.000 USD/Bitcoin - đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 3.

Theo The Guardian, có nhiều lý do dẫn tới việc Bitcoin đột ngột rớt giá. Một trong số đó là sự kiện ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ cấm sử dụng tiền điện tử để giao dịch, mua bán vì lo ngại rủi ro tài chính . Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 30.4 tới.

Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng đang đề xuất dự luật ngăn chặn mọi hoạt động liên quan đến tiền điện tử, đồng thời đặt ra quy định xử phạt hành chính cho bất cứ ai vi phạm.

Tuần rồi, CoinMarketCap báo cáo tình trạng mất điện tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc - nơi diễn ra nhiều hoạt động khai thác Bitcoin. Được biết, gần một nửa mạng Bitcoin ở Tân Cương đã rơi vào trạng thái ngoại tuyến trong vòng 48 giờ.

Sự cố mất điện xảy ra do công tác bảo trì sau trận lụt lớn và vấn đề an ninh tại các trạm điện ở Trung Quốc. Nhà phân tích thị trường Willy Woo cho biết hash rate (tỷ lệ băm) và giá Bitcoin luôn có tương quan mật thiết với nhau, do đó sự cố mất điện ở Tân Cương là nguyên nhân khiến hash rate giảm và kéo theo cả giá trị Bitcoin.

Cũng có không ít người đồn đoán Bitcoin lao dốc là do Bộ Tài chính Mỹ đang lên kế hoạch trấn áp các hoạt động rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tài sản kỹ thuật số. Tuy nhiên, tin đồn này là vô cắn cứ và Bộ Tài chính từ chối bình luận về vụ việc khi được Bloomberg liên hệ.