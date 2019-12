Lý giải cách MoMo chiếm vị trí hàng đầu thị trường Ví điện tử

Đứng vị trí hàng đầu thị trường

MoMo hiện là một trong những ví điện tử dẫn đầu trên thị trường thanh toán di động với lượng giao dịch thanh toán di động cao nhất thị trường Việt theo số liệu báo cáo gần đây của Ngân hàng Nhà nước.

Sau 3 năm tăng tốc, hệ sinh thái của MoMo đã liên kết được với 22 ngân hàng so với con số 5 ngân hàng của trước năm 2017. MoMo cũng đã phát triển mạng lưới 10.000 đối tác kinh doanh trong các lĩnh vực như tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, chuyển tiền, thanh toán, giải trí, thương mại điện tử, mua sắm, vận tải và dịch vụ ăn uống... Mạng lưới của MoMo đạt hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh toán.

Ví MoMo hiện có hàng chục triệu người dùng, trong đó khoảng 3,5 triệu người cư trú tại các khu vực vùng sâu vùng xa. Đặc biệt, MoMo đã trở thành ứng dụng tài chính đứng hàng đầu trên nền tảng Android và cũng là một trong những ứng dụng được tải nhiều nhất trên App Store Việt Nam. Cơ hội cho MoMo là từ quy mô thị trường bán lẻ rất lớn. Ngoài ra, người Việt là ngày càng thích thanh toán các chi tiêu hằng ngày, giao dịch giá trị nhỏ, có tính thường xuyên qua ví điện tử.

Sức hấp dẫn của thị trường Ví điện tử và việc MoMo gia tăng ứng dụng công nghệ, cung cấp nhiều dịch vụ tài chính đã thu hút nhiều quỹ đầu tư vào cuộc, ước lên tới khoảng 140 triệu USD, giúp MoMo xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số, đầu tư công nghệ thúc đẩy tài chính toàn diện và mở rộng hệ sinh thái.

Ví điện tử an toàn, tiện lợi, tiết kiệm

Số người sử dụng điện thoại thông minh, tăng trưởng thuê bao 3G/4G vào hàng top khu vực và mục tiêu giảm tiền mặt của Chính phủ là những điểm tựa vững chắc cho sự phát triển bùng nổ của ví điện tử tại Việt Nam. MoMo đã nắm lấy cơ hội và không ngừng mở rộng hệ sinh thái, cải tiến chất lượng dịch vụ, đầu tư mạnh cho công nghệ. Kết quả, MoMo lột xác và vượt lên nhờ phát triển nền tảng (platform) thanh toán cho mọi nhu cầu, từ thanh toán cơ bản (điện, nước, viễn thông, internet, truyền hình cáp), du lịch, giao thông đi lại (máy bay, taxi, xe bus liên tỉnh, tàu hỏa) đến giải trí, tài chính tiêu dùng, bảo hiểm, mua sắm, dịch vụ ăn uống…

Từ năm 2019, MoMo còn mở rộng dịch vụ ra thêm nhiều lĩnh vực mới như dịch vụ hành chính công, y tế, giáo dục, xăng dầu… Nhiều tên tuổi lớn và các đế chế thương mại điện tử đều đã trở thành đối tác của MoMo

Các bước đầu tư, mở rộng, gia tăng hợp tác này của MoMo đã giúp MoMo đạt tới tiện ích “Tất cả trong 1”, chỉ cần một “chạm” là thanh toán không giới hạn. MoMo đang từng bước giúp người dùng thay đổi lối sống, hành vi, thói quen của mình trong mua sắm, thanh toán.

Ví MoMo dần biến cuộc sống của người dân ngày một tiện lợi và an toàn hơn, không chỉ ở các cửa hàng, siêu thị… mà nay đã “chạm ngõ” các gánh hàng rong, xe cà phê lưu động

Về mặt an toàn, người dùng Ví MoMo có thể an tâm do MoMo đã đạt Chứng chỉ Bảo mật quốc tế PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Đồng thời, để bảo vệ khách hàng, Ví MoMo áp dụng các công nghệ xác thực tiên tiến, vượt trội như: Xác thực hai lớp; Xác thực bằng vân tay hay nhận diện khuôn mặt; Tự động khóa ứng dụng khi quá thời gian sử dụng; Bảo vệ đường truyền chuẩn SSL/TLS; Tính năng mã hóa số thẻ quốc tế (Tokenization).

Với các bước đi này, Ví MoMo đã nhanh chóng trở thành một trong những Ví điện tử dẫn đầu thị trường. Đặc biệt, bên cạnh gọi vốn thành công, MoMo còn tranh thủ sự hỗ trợ về chiến lược, chiến thuật kinh doanh từ các quỹ đầu tư Goldman Sachs, Standard Chartered Private Equity (SCPE), Warburg Pincus.

Sức bật cho MoMo còn phải kể đến những hoạt động về marketing, khuyến mãi như “Lắc xì - Lắc heo vàng Nhận lì xì”, “Ngày hội thanh toán MoMo - Siêu hoàn tiền tiết kiệm” đến 50%. Chính những chương trình khuyến mãi, hoàn tiền hấp dẫn, cùng sự ra đời của những tính năng thanh toán vượt trội, đột phá, tiện lợi, an toàn bảo mật, tiết kiệm mà siêu ứng dụng MoMo ngày càng trở nên phổ biến, thu hút.