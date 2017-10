Nhiều nước cảnh báo Sau khi nhà nghiên cứu người Bỉ Mathy Vanhoef phát hiện lỗ hổng WPA2 có thể bị tin tặc lợi dụng, nhiều nước đã nhanh chóng lên tiếng cảnh báo, đồng thời khuyến cáo các biện pháp truy cập an toàn. Cơ quan ứng phó khẩn cấp máy tính New Zealand đề nghị người dùng trước mắt nên kết nối internet trực tiếp bằng cáp nếu có thể. “Do tình trạng phức tạp trong việc nâng cấp các thiết bị thông minh như điện thoại di động, chúng tôi khuyến cáo người dùng nên tắt kết nối wifi khi không cần thiết”, tờ The Guardian dẫn lại cảnh báo của cơ quan này viết. Trung tâm ứng phó khẩn cấp máy tính Mỹ cũng cảnh báo chi tiết về các giao thức có thể bị ảnh hưởng trong khi Tổ chức toàn cầu Wifi Alliance đại diện cho hàng trăm công ty công nghệ wifi thông báo lỗ hổng có thể giải quyết bằng cách nâng cấp phần mềm, đồng thời khuyến cáo các thành viên nhanh chóng đưa ra bản vá để người dùng cài đặt. Khảo sát của Kaspersky mới đây về 32 triệu điểm truy cập wifi trên khắp thế giới cho thấy gần 24,7% không sử dụng giao thức an ninh mạng nào. Giao thức WEP cũ kỹ vẫn còn được khoảng 3,1% điểm truy cập sử dụng dù đã lỗi thời và dễ bị bẻ khóa. Ngoài ra, trang ISPreview dẫn nghiên cứu khác của Công ty an ninh mạng Norton (Mỹ) cho thấy 42% số người dùng không thể xác định mạng wifi có an toàn hay không và 61% cho rằng thông tin cá nhân của họ an toàn khi truy cập bằng wifi. Khánh An