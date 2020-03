Mẹo vô hiệu hóa nhanh thông báo của iOS

Bạn cảm thấy khó chịu vì thường xuyên bị các thông báo từ ứng dụng làm phiền và gây rối mắt. Mẹo nhỏ trong bài viết có thể giúp bạn tắt hoàn toàn thông báo từ ứng dụng không cần thiết rất nhanh từ màn hình khóa mà không phải truy cập vào cài đặt hệ thống.

Bạn vuốt điện thoại từ cạnh trên theo hướng xuống để mở Notification Center (Trung tâm thông báo). Lúc này sẽ thấy nhiều thông báo xuất hiện và mỗi ứng dụng sẽ tự động gom các thông báo lại theo nhóm.

Tiếp theo bạn vuốt lên thông báo theo hướng từ phải sang trái và chọn Manage trong menu xuất hiện.

Chọn Turn Off để tắt hoàn toàn thông báo nhanh chóng

Một pop-up xuất hiện giúp bạn quản lý các thông báo của ứng dụng, chọn vào nút Turn Off > chọn tiếp Turn Off All Notifications. Bạn sẽ thấy tất cả thông báo của ứng dụng cụ thể đó biến mất khỏi Notification Center.