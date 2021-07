Microsoft cảnh báo nên tắt dịch vụ in Print Spooler

Theo TheWindowsClub, Microsoft một lần nữa đưa ra cảnh báo người dùng nên vô hiệu hóa bộ đệm in của Windows trong thời gian xảy ra lỗi in nghiêm trọng thứ 3 của Windows 10 chỉ trong vòng 5 tuần. Có vẻ như lỗ hổng dịch vụ in Windows CVE-2021-34481 mới đã được phát hiện. Nếu bị khai thác, nó có thể cho phép tin tặc thực thi mã độc trên máy. Hiện tại, Microsoft vẫn chưa phát hành bản vá lỗi này.