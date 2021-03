Microsoft cập nhật Windows 10 khắc phục sự cố máy in

Vào ngày 9.3, Microsoft phát hành các bản cập nhật hệ điều hành Patch Tuesday như thường lệ, nhưng sau khi người dùng cập nhật thì báo cáo sự cố in ấn bao gồm đồ họa bị thiếu và lỗi màn hình xanh liên tục.

Bản cập nhật để khắc phục sự cố màn hình xanh đã được tung ra vào ngày 15.3, giờ đây ZDNet báo cáo bản vá khẩn cấp thứ hai đã được Microsoft mang đến để tiếp tục khắc phục sự cố.

Microsoft lưu ý bạn chỉ nên cài đặt bản vá nếu sự cố đang ảnh hưởng, khiến người dùng gặp lỗi khi in từ một số ứng dụng hoặc đến một số máy in. Các vấn đề có thể bao gồm đồ họa màu bị thiếu hoặc không đồng màu, sự cố định dạng, căn chỉnh sai hoặc in sai trang...

Người dùng đang gặp sự cố có thể thực hiện việc cập nhật thủ công tại địa chỉ https://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=KB5001649.