Microsoft được kêu gọi tăng cường bảo vệ môi trường

Theo Neowin, mặc dù Microsoft trước đây từng tuyên bố họ quan tâm đến môi trường với lời hứa xây dựng các khuôn viên xanh hơn, As You Sow cho rằng điều đó là chưa đủ và lượng rác thải điện tử do các sản phẩm của Microsoft tạo ra cũng phải giảm bớt. Để làm được điều đó, Quyền sửa chữa phải được áp dụng.

Kelly McBee, điều phối viên chương trình chất thải tại As You Sow, cho biết “Microsoft tự định vị mình là công ty hàng đầu về khí hậu và môi trường, nhưng vẫn tạo điều kiện cho việc chôn lấp sớm các thiết bị của mình bằng cách hạn chế quyền truy cập của người tiêu dùng vào khả năng sửa chữa của thiết bị.

Để thực hiện hành động chân chính về tính bền vững và giảm bớt áp lực khai thác các nguồn tài nguyên hạn chế bao gồm kim loại quý, công ty phải kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của các thiết bị của mình bằng cách tạo điều kiện tiếp cận rộng rãi để sửa chữa”.