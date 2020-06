Microsoft Edge hỗ trợ tính năng tải trước trang web

Khi bạn truy cập một trang web, trình duyệt Google Chrome sẽ tìm kiếm tất cả liên kết trên trang đó và tải trước các trang mà bạn có khả năng truy cập tiếp theo, đây được gọi là tìm và nạp DNS.

Tính năng này gọi là Preload pages, giúp việc truy cập trang web nhanh hơn nhiều. Hiện trình duyệt Microsoft Edge Canary đã thêm và kích hoạt nó, trong tương lai không xa sẽ áp dụng chính thức cho trình duyệt của mình để giúp người dùng trải nghiệm lướt web nhanh hơn.

Kích hoạt tính năng Preload cho trình duyệt Edge Ảnh chụp màn hình

Hiện tại tính năng được tắt đi và bạn có thể bật nó lên theo cách sau.

• Khởi động trình duyệt Edge.

• Tại giao diện chính, bấm vào biểu tượng ba dấu chấm nằm ở góc trên bên phải, sau đó chọn Settings.

• Chọn Privacy and services trong thanh menu bên trái, tiếp theo tìm đến mục Services trong giao diện cài đặt và bật tùy chọn Preload pages for faster browsing and searching.