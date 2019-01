Microsoft muốn 'khai tử' công nghệ dùng mật khẩu

Theo Howtogeek, đây là bước đi của Microsoft nhằm tạo ra một thế giới không có mật khẩu. Tính năng này hiện có sẵn trong phiên bản Insider build 18309. Nó sẽ ổn định và có sẵn cho mọi người trong phiên bản Windows 10 tiếp theo, có tên mã 19H1 và phát hành vào khoảng tháng 4.2019. Đăng nhập không cần mật khẩu đã ra mắt cho Windows 10 Home trong Insider build 18305, nhưng hiện đã có trên tất cả các phiên bản Windows.

Về cơ bản, tính năng này không còn yêu cầu người dùng nhập mật khẩu khi tạo tài khoản Microsoft mà chỉ cần cung cấp số điện thoại của mình. Khi đăng nhập vào Windows 10 bằng số điện thoại đó, Microsoft sẽ nhắn tin cho người dùng một mã mà bạn nhập trên màn hình đăng nhập. Sau đó họ có thể sử dụng Windows Hello để thiết lập mã PIN, dấu vân tay hoặc phương thức đăng nhập bằng khuôn mặt. Điểm thú vị là người dùng không phải nhập mã được gửi qua văn bản mỗi khi đăng nhập mà chỉ phải nhận mã trên điện thoại khi đăng nhập trên PC mới.

Để sử dụng tính năng này trên các bản dựng Insider mới nhất của Windows, người dùng sẽ cần một tài khoản Microsoft mà không cần mật khẩu. Nếu chưa có tài khoản số điện thoại không có mật khẩu, người dùng có thể tạo một tài khoản trong ứng dụng di động như Word trên thiết bị iOS hoặc Android. Chỉ cần truy cập Word và đăng ký bằng số điện thoại bằng cách nhập số điện thoại dưới “Sign in or sign up for free”.