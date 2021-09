Microsoft phát hành bản cập nhật tính năng mới cho Windows 11

Theo BleepingComputer, Microsoft cho biết các tổ chức thuộc Windows Insider Program for Business có thể truy cập các bản dựng này thông qua tất cả kênh tiêu chuẩn, bao gồm Windows Update, Windows Server Update Services (WSUS), Azure Marketplace và trang tải xuống Windows Insider Program ISO để cập nhật tính năng Windows 11 và Windows 10 21H2.

Đối với người dùng Windows Update hoặc Windows Update for Business, khách hàng doanh nghiệp có thể truy cập bản xem trước thương mại Windows 11 trên các thiết bị đáp ứng yêu cầu phần cứng với bản cập nhật tích lũy tùy chọn KB5005101 được phát hành vào ngày 1.9. Những người không muốn nâng cấp lên Windows 11 có thể chọn tùy chọn ‘Stay on Windows 10 for now’ và cài đặt bản cập nhật tính năng Windows 10 21H2.