Microsoft sửa lỗi chặn Windows 10 2004 trên các thiết bị Surface

Theo ghi nhận, phiên bản Windows 10 2004 được phát hành đã gặp phải sự cố trên các thiết bị Surface khi chúng cố gắng cập nhật lên phiên bản mới (thông qua Windows Update). Sự cố sẽ đưa ra thông báo báo lỗi hoặc khởi động lại bất ngờ trên một số thiết bị Surface, bao gồm Microsoft Surface Pro 7 và Microsoft Surface Laptop 3, là một số đời máy hỗ trợ cổng cắm mạng có chế độ Always On, Always Connected.

Chính vì sự cố này nên Microsoft đã quyết định áp dụng hành động Safeguard (chặn tương thích) với một số người dùng sử dụng Surface, nhằm mục đích giữ an toàn cho tất cả các thiết bị Surface bị ảnh hưởng.

Hiện tại vấn đề này đang được giải quyết khi Microsoft tiến hành tung ra bản cập nhật vá lỗi KB4557957 cho Windows 10 2004. Và hành động chặn tương thích nói trên sẽ dần được gỡ bỏ hoàn toàn trong vài tuần tới.