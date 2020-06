Microsoft thừa nhận lỗi tự khởi động lại do bản cập nhật Windows 10

Theo công ty, các bản cập nhật KB4557957 và KB4560960 vốn được cho là các bản cập nhật mang lại nhiều bản sửa lỗi bảo mật cho Windows 10 , thế nhưng thực tế, chúng lại gây cho thiết bị một vấn đề nghiêm trọng với Tiến trình bảo mật cục bộ (Local Security Authority Process).

Điều này dẫn đến một số máy tính bị dính lỗi tự khởi động lại một cách ngẫu nhiên gây ra phiền toái vì nó có nghĩa là người dùng phải nhanh chóng lưu bất kỳ công việc nào đã thực hiện. Lỗi này khiến người dùng đối mặt với nguy cơ mất dữ liệu thường xuyên.

Tin tốt là mặc dù lỗi lần này khá nghiêm trọng nhưng lại không gây nguy hiểm trực tiếp đến PC. Microsoft cũng nhận thức được vấn đề này và đã phát đi cập nhật KB4560960 để cảnh báo về sự cố này rằng tập tin Dịch vụ hệ thống bảo mật cục bộ (LSASS) (lsass.exe) có thể bị lỗi trên một số thiết bị. Người dùng sẽ được cảnh báo lỗi trong một số quy trình hệ thống quan trọng: “A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted” báo rằng máy phải được khởi động lại.

Mặc dù Microsoft thừa nhận vấn đề lần này, nhưng hiện tại vẫn chưa có bản sửa lỗi chính thức, thông báo từ hãng chỉ cho biết nội bộ Microsoft đang làm việc và sẽ cung cấp bản cập nhật trong thời gian tới.

Một cách giải quyết tạm thời là người dùng có thể dựa trên những chỉ dẫn gỡ bản cập nhật Windows 10 trên internet để cố gắng gỡ cài đặt các bản cập nhật KB4557957 hoặc KB4560960.