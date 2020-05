Microsoft treo giải 100.000 USD cho người hack hệ điều hành Azure Sphere

“Gã khổng lồ phần mềm” đã xây dựng một phiên bản Linux rút gọn vào năm ngoái dùng cho Azure Sphere OS, nền tảng được thiết kế để chạy trên các chip xử lý đặc biệt chuyên dụng trong môi trường internet vạn vật (IoT). Hệ điều hành được phát triển dành riêng cho nền tảng IoT, đảm bảo các dịch vụ cơ bản và ứng dụng chạy tách biệt trong sandbox (cơ chế bảo mật để phân tách các chương trình đang chạy) vì mục đích an ninh.

Giờ đây, Microsoft muốn giới tin tặc kiểm tra mức độ an ninh của Azure Sphere OS bằng cách treo giải thưởng 100.000 USD cho người/nhóm nào có thể bẻ khóa an ninh thành công. Thử thách này kéo dài 3 tháng, bắt đầu từ 1.6 tới hết 31.8.2020, trang The Verge đưa tin.