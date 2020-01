Mọi thiết bị iOS 13 đều có thể lên đời iOS 14?

Theo Neowin, động thái này có vẻ giống với iOS 12 khi phát hành, nơi nó có thể làm việc với mọi thiết bị chạy iOS 11 do tập trung vào chất lượng và sự ổn định thay vì cung cấp các tính năng nhất định. Thật thú vị, nếu những báo cáo này thực sự chính xác, các thiết bị cũ hơn từ 4 năm trước như iPhone 6s, 6s Plus và iPhone SE cũng sẽ nhận được bản cập nhật.

Cụ thể, bên cạnh các thiết bị iPhone 12 được cài đặt sẵn iOS 14 dưới dạng mặc định, bản cập nhật hệ điều hành này cũng đến với bản kế nhiệm của iPhone SE cùng với loạt iPhone SE, 6s, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, X, Xr, Xs, Xs Max, 11, 11 Pro và 11 Pro Max.