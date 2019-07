Một số máy Mac không thể cài bản cập nhật tháng 5 cho Windows 10

Theo SlashGear, thông tin này được xác nhận trong tài liệu hỗ trợ mới của Microsoft. Công ty nói rằng sự cố ảnh hưởng đến các máy Mac xuất hiện trước năm 2012, cũng như các máy Mac mới hơn sử dụng phiên bản cũ hơn của trình điều khiển Boot Camp hoặc Windows Support Software.

Đó là một vấn đề với Mac HAL Driver (MacHALDriver.sys) từ ngày 24.9.2011. Khi cố gắng nâng cấp lên bản cập nhật tháng 5.2019, người dùng sẽ nhận được thông báo: “Mac HAL Driver - machaldriver.sys: Your PC has a driver or service that isn't ready for this version of Windows 10”.

Mặc dù vậy, có một số cách giải quyết vấn đề. Trong đó, giải pháp tốt nhất là cập nhật Windows Support Software mà người dùng có thể tìm thấy bằng cách kiểm tra các bản cập nhật trong Mac App Store. Apple cũng có một trang hỗ trợ với các hướng dẫn cụ thể.

Điều đó không giải quyết được vấn đề cho máy Mac xuất hiện trước năm 2012. Những máy tính đó thậm chí không thể được nâng cấp lên phiên bản macOS mới nhất. Microsoft nói rằng công ty đang phát triển một bản sửa lỗi, vì vậy những thiết bị đó sẽ không bị bỏ rơi. Việc khắc phục sự cố dự kiến sẽ hoàn tất vào cuối tháng này.