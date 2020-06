Mua sắm thông minh và tiết kiệm - xu hướng tất yếu thời ‘bình thường mới’

Thận trọng trong từng quyết định mua sắm

Sau nửa đầu năm 2020, đương đầu với nỗi lo lắng về cả sức khỏe lẫn tài chính, những quyết định chi tiêu luôn được cân nhắc kỹ lưỡng. Người tiêu dùng giờ đây xem xét nhiều yếu tố về sự cần thiết của sản phẩm, độ tin tưởng của thương hiệu, có tiết kiệm không,…

Một xu hướng mua sắm đang rất được ưa chuộng hiện nay là mua sắm theo gói (combo). Theo đó, khi mua một sản phẩm chính cho gia đình như TV, gói sản phẩm sẽ đi kèm các quà tặng như điện thoại, bộ loa, hàng loạt các dịch vụ ưu đãi khác. Các gói sản phẩm thường sẽ có mức giá, dịch vụ hậu mãi tốt hơn so với việc mua từng sản phẩm riêng lẻ.

Mua 1 sản phẩm TV nhận hậu mãi “8 Không” ấn tượng từ Samsung

Ngoài ra, một thương hiệu uy tín là yếu tố chính quyết định khi mua sắm. Một thương hiệu uy tín sẽ sở hữu đội ngũ nhân viên chất lượng, hệ thống bán hàng quy củ cùng chế độ bảo hành trách nhiệm. Lựa chọn thông minh là khi mua một sản phẩm, khách hàng có thể được chăm sóc và an tâm trong một thời gian dài chứ không chỉ dừng ở bước mua ban đầu. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp Samsung giữ được vị trí hàng đầu về TV trong 14 năm liền.

Gói combo thời “bình thường mới” - “Sắm Samsung, tiết kiệm khủng”

Những ngày giãn cách xã hội, chúng ta phải học cách thích nghi với cuộc sống ở nhà, làm việc, thư giãn đều trong không gian nhà ở. Vì thế, chúng ta dần nhận ra vai trò không thể thiếu của các thiết bị công nghệ nhu cầu công việc lẫn giải trí tại gia. Samsung đã thiết kế gói khuyến mãi “8 Không” hoàn hảo cho gia đình Việt. “Sắm Samsung - Tiết kiệm khủng”, giúp người tiêu dùng có thể thỏa sức mua sắm, thụ hưởng những đặc quyền ưu đãi tốt nhất: Trả góp không lãi suất khi mua các mẫu TV Samsung 43 inch, 49 inch và 55 inch. Đặc biệt, khách hàng hoàn toàn yên tâm khi mua sản phẩm với dịch vụ độc quyền trả trước 0 đồng được áp dụng cho khách hàng chọn mua TV Samsung tại chuỗi siêu thị điện máy VHC, Media Mart, Nguyễn Kim, Thiên Hòa, Cao Phong và Pico.

Không phí học trực tuyến: Với POPS Kids - Kho nội dung giáo dục bổ ích, an toàn được thiết kế độc quyền trên Samsung SmartTV, các bé sẽ được học tiếng Anh qua giáo trình We Learn We Play chuẩn Cambridge, khám phá thế giới khoa học cùng chương trình STEM kỳ thú. Đây là “lớp học” tại gia nơi bạn được cùng con vừa học vừa chơi mà không lo phát sinh bất cứ khoản học phí nào.

Không phí tập thể dục: Không cần ra phòng tập với chi phí đắt đỏ, trên Samsung SmartTV đã có sẵn ứng dụng rèn luyện sức khỏe từ chương trình “365 Ngày Khỏe Đẹp”. Tập hợp các bài thể thao miễn phí được tư vấn nội dung bởi California Yoga & Fitness, bạn sẽ được hướng dẫn luyện tập hình thể bởi những huấn luyện viên chuyên nghiệp hàng đầu ngay tại nhà.

Không phí xem phim: Với các gói ứng dụng đặc sắc có tại Galaxy Play, ClipTV và MyTV, “Vũ trụ điện ảnh” sẽ được tái hiện sống động ngay tại nhà bạn cùng đa dạng thể loại phim từ trong nước đến quốc tế.

Không phí xem truyền hình: Tập hợp các kênh giải trí có trên VieOn, VTVCab On và FPT Play, đặc biệt là các gói dành riêng cho gia đình, bạn sẽ được cùng cả nhà trải nghiệm kho nội dung phong phú với những chương trình truyền hình luôn được cập nhật mới nhất.

Không phí vận chuyển: Dẫn đầu không chỉ ở chất lượng sản phẩm mà còn là dịch vụ chuyên nghiệp, mỗi khách hàng khi mua TV Samsung đều nhận được đặc quyền vận chuyển và lắp đặt tận nhà mà không phải trả thêm phụ phí nào.

Không tốn tiền điện: Với mỗi sản phẩm TV, Samsung đều mang đến mức giá ưu đãi để hỗ trợ tiền điện cho khách hàng.

Chương trình ưu đãi “8 Không” đầu tiên và độc quyền khi mua TV Samsung

Với các TV thông minh, việc sử dụng các ứng dụng từ xem phim, nghe nhạc đến tập thể dục đã trở thành một thói quen trong cuộc sống hiện đại. Vì thế, trong nỗ lực tiết kiệm cho khách hàng, Samsung đã làm việc với các bên đối tác để đưa ra những ưu đãi “không phí” của các gói dịch vụ. Cụ thể, không phí tập thể dục, yoga với ứng dụng 365 Fitness; không phí xem phim với các gói ứng dụng đặc sắc của Galaxy Play, ClipTV, MyTV; không phí xem truyền hình trên VieOn, VTVCab On và FPT; đặc biệt không phí học trực tiếp trên ứng dụng học tiếng Anh an toàn cho trẻ POPs Kids.

Xem phim trên ứng dụng trả phí nhưng lại không mất phí - lựa chọn thông minh và hiện đại

Trở lại cuộc sống bình thường sau giãn cách xã hội, người tiêu dùng thông minh luôn lựa chọn điều tốt nhất cho gia đình mà vẫn tiết kiệm, gói sản phẩm ưu đãi của Samsung chính là lựa chọn phù hợp trong thời điểm hiện tại. Chương trình đang diễn ra trên toàn quốc và áp dụng cho tất cả các dòng sản phẩm từ nay đến hết 31.7.2020.