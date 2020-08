Mỹ cảnh báo mã độc mới có nguồn gốc Trung Quốc

Theo trang ZDNet, mã độc vừa bị phanh phui là Taidoor, một dạng chương trình trojan cho phép tin tặc thực hiện đòn tấn công và kiểm soát máy tính của các nạn nhân từ xa (RAT). Để đưa ra cảnh báo lần này, cần đến sự hợp lực của các nhà điều tra thuộc Cục An ninh mạng và an ninh cơ sở hạ tầng thuộc Bộ An ninh nội địa (DHS CISA), Bộ Tư lệnh chỉ huy tác chiến an ninh mạng (CyberCom) thuộc Bộ Quốc phòng và Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI). Đây là lần thứ hai bộ ba này phối hợp và công bố các cảnh báo an ninh mạng. Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 2, với nội dung liên quan đến 6 dạng mã độc mới, mà theo họ do nhóm tin tặc có liên quan đến chính phủ CHDCND Triều Tiên phát triển.