Mỹ muốn điều tra ứng dụng FaceApp có nguồn gốc từ Nga

Theo Theverge, Giám đốc an ninh Ủy ban Quốc gia Dân chủ (DNC) Bob Lord đã kêu gọi Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) điều tra an ninh quốc gia về FaceApp do nó bắt nguồn từ các nhà phát triển Nga. Ông Lord cho rằng, sẽ rất phiền hà nếu thông tin cá nhân nhạy cảm của công dân Mỹ được cung cấp cho một công ty nước ngoài.

Mặc dù sự thật là FaceApp tải hình ảnh lên máy chủ của mình để áp dụng các hiệu ứng, công ty chỉ tải lên những hình ảnh cụ thể đang được sửa đổi, chứ không phải toàn bộ cuộn camera của người dùng. CEO FaceApp Yaroslav Goncharov cho biết trong một bài phỏng vấn với Theverge vào năm 2017 rằng, mặc dù công ty đôi khi lưu trữ hình ảnh trong một thời gian ngắn cho mục đích thực hiện nhưng hầu hết các hình ảnh đều bị xóa ngay sau đó. Ông cũng xác nhận với TechCrunch rằng hầu hết các hình ảnh đã bị xóa khỏi máy chủ của FaceApp trong vòng 48 giờ kể từ khi tải lên.

Ngoài ra, để đáp lại những lo ngại gần đây về quyền riêng tư, FaceApp cho biết công ty không bán hoặc chia sẻ bất kỳ dữ liệu người dùng với bất kỳ bên thứ ba nào, ngay cả nhóm R&D cốt lõi ở Nga. Công ty khẳng định dữ liệu người dùng không được chuyển tới Nga, với việc xử lý ảnh được thực hiện trên các máy chủ AWS và Google Cloud.

Tuy nhiên, chính sách bảo mật của công ty dường như không tuân thủ GDPR và việc yêu cầu xóa dữ liệu không phải là đơn giản.