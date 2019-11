Mỹ muốn tăng cường 'phong tỏa' Huawei

Theo Reuters, Bộ Thương mại Mỹ hồi tháng 5 đã đưa Huawei vào danh sách đen với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Điều này cho phép chính phủ Mỹ hạn chế bán hàng hóa do Mỹ sản xuất cũng như một số mặt hàng hạn chế hơn được sản xuất ở nước ngoài có chứa công nghệ Mỹ cho Huawei.

Nhưng theo các quy định hiện hành, các chuỗi cung ứng nước ngoài quan trọng vẫn nằm ngoài tầm với của chính quyền Mỹ. Vì vậy, các cuộc thảo luận đã diễn ra giữa các cơ quan trong chính quyền Mỹ về các thay đổi với lệnh cấm nhằm chặn nhiều lô hàng nước ngoài cung cấp cho Huawei.

Việc mở rộng này đang được xem xét mặc dù chính quyền Mỹ tuần trước đã đồng ý cấp giấy phép cho một số công ty tiếp tục làm ăn với Huawei. Nếu Bộ Thương mại thực hiện thay đổi quy tắc, chính quyền Mỹ có thể điều chỉnh lại việc cho phép các mặt hàng không nhạy cảm như chip di động tiêu chuẩn được sản xuất ở nước ngoài với công nghệ, phần mềm hoặc linh kiện có nguồn gốc từ Mỹ cho Huawei. Về cơ bản, đó là nội dung trong cái gọi là Quy tắc sản phẩm trực tiếp, quy định hàng hóa sản xuất ở nước ngoài dựa trên công nghệ hoặc phần mềm của Mỹ sẽ phải cần được phê duyệt từ chính phủ Mỹ.