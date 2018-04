Năm 2018 Apple sẽ tung ra những mẫu iPhone nào?

Theo Pocket-lint, vào năm 2017 Apple ra mắt 3 mẫu iPhone cùng lúc gồm iPhone 8, 8 Plus và iPhone X. Trong khi bộ đôi 8/8 Plus vẫn theo truyền thống thiết kế của iPhone và là hai model kế nhiệm của iPhone 7/7 Plus, thì iPhone X lại mang tới sự khác biệt.

Người dùng có thể đang trông đợi iPhone 9 và 9 Plus, bên cạnh đó là mẫu tiếp theo iPhone XI hoặc X2. Một số nguồn tin còn cho rằng năm nay sẽ có mẫu iPhone thứ 4 ra mắt, mang tên iPhone SE2, là thiết bị thứ 2 của dòng máy có cấu hình cao nhưng kích thước nhỏ gọn.

Tin đồn cũng xuất hiện về phiên bản vàng của iPhone X với màn hình lớn hơn, mang tên gọi iPhone X Plus. Sự tồn tại của nút Home truyền thống trên iPhone cũng trở thành câu hỏi lớn và nếu Apple tiếp tục thiết kế của iPhone X, có thể sẽ không còn thiết bị nào mang tên iPhone 9 hay iPhone 9 Plus.

Còn khoảng nửa năm cho tới khi "táo khuyết" giới thiệu dòng smartphone chủ lực của mình ra thế giới và những thông tin về thiết bị này bắt đầu nhen nhóm trong giới yêu công nghệ.

iPhone 2018: Ngày ra mắt và mở bán

Ảnh: YouTube Sự tồn tại của iPhone SE2 tới nay vẫn chưa rõ ràng Quý 2/2018 có thể là thời điểm ra mắt của iPhone SE2, thiết bị mang vẻ ngoài nhỏ gọn, trong khi đó các thế hệ iPhone chủ chốt sẽ xuất hiện chính thức vào tháng 9 như mọi năm.

Theo thông lệ, Apple sẽ tổ chức sự kiện vào tuần thứ hai của tháng 9, chọn thứ ba và bắt đầu mở đặt trước đối với các smartphone ra mắt hôm đó vào thứ sáu cùng tuần. iPhone X là một ngoại lệ khi mở đặt trước 6 tuần sau ngày ra mắt.

iPhone XI, X2 hay X Plus

Việc Apple gọi các mẫu iPhone 2018 bằng tên gì tới nay vẫn chưa ai biết, trừ một vài nhân viên cao cấp tại công ty.

Năm nay, người dùng có thể thấy iPhone 9, 9 Plus hoặc có thể không khi Apple quyết định bỏ luôn số 9 (năm 2017 chỉ có iPhone 8 và iPhone X - hay còn gọi iPhone 10). Một số dự đoán còn cho rằng sẽ có mẫu iPhone X màn hình lớn tới 6,5 inch sử dụng công nghệ OLED bên cạnh các model màn hình OLED 5,8 inch và một máy màn hình LCD 6,1 inch.

Điều này gợi tới khả năng mẫu máy tiếp theo vẫn giữ chữ X trong tên, có thể là XI hoặc X2 hay X Plus và vẫn sử dụng màn hình OLED, trong khi model đời sau của iPhone truyền thống sẽ dùng LCD. Trong số những cái tên, iPhone XI nghe hợp lý hơn cả bởi cách gọi giống iPhone 11, và model tiền nhiệm là iPhone 10.

Trước đây từng có thông tin Apple sẽ ra mẫu iPhone X có kích cỡ lớn. Nguồn đáng tin cậy từ Bloomberg cho biết năm nay "nhà táo" chỉ bán ra 3 mẫu iPhone mới và cả 3 sẽ sử dụng bảo mật Face ID.

Trong số này sẽ có một mẫu làm lại từ iPhone X với kích cỡ lớn hơn, một mẫu rẻ mang viền siêu mỏng như iPhone X sử dụng màn hình LCD (có thể là iPhone 9). Ba máy đều không có Touch ID. Model màn hình lớn nói trên có thể tới 6,5 inch. Hiện iPhone X là chiếc iPhone màn hình lớn nhất trên thị trường (5,8 inch).

Thiết kế

Ảnh: Anh Quân Thiết kế iPhone X sẽ là chủ đạo cho iPhone 2018 Apple từng mang thay đổi lớn lên iPhone X, từ bỏ những chuẩn mực đã tạo nên hình ảnh iPhone suốt 10 năm qua như bỏ nút Home, Touch ID, thêm phần Notch phía trước màn hình, trang bị công nghệ Face ID hoàn toàn mới…

iPhone X ra đời không nhằm mục đích thỏa mãn tất cả người dùng và thực tế, không ít người chê thiết bị này. Đây có thể là lý do khiến Apple vẫn ra mắt iPhone 8 và 8 Plus mang thiết kế truyền thống. Tuy nhiên, việc này có thể không lặp lại vào năm nay.

Tại buổi ra mắt iPhone X, CEO Tim Cook từng nói thiết kế của model này sẽ đặt nền tảng cho iPhone trong 10 năm tới. Do vậy, sẽ không quá ngạc nhiên nếu các mẫu máy năm 2018 của hãng trông tương tự sản phẩm này.

Ming Chi-Kuo, chuyên gia phân tích của công ty KGI, người có thành tích đáng nể về việc tiết lộ đúng các thông tin về thiết bị của Apple tin rằng sẽ có 2 mẫu iPhone màn OLED trong năm nay. Cả hai đều mang khung thép chống gỉ được xử lý để cải thiện khả năng truyền phát 4G và Wi-Fi.

Ming Chi-Kuo khẳng định mẫu iPhone thứ 3 sẽ có màn hình LCD, nhiều khả năng sẽ là mẫu rẻ nhất trong ba máy iPhone dự kiến ra mắt năm nay. Ông cũng dự đoán ba máy sẽ bỏ Touch ID và đều sử dụng Face ID.

Trung tuần tháng 2, các chuyên gia phân tích từ Ngân hàng Barclays dự đoán iPhone 2018 sẽ có phần Notch (tai thỏ) nhỏ hơn iPhone X, dựa trên các báo cáo và những cuộc họp họ tham dự trong suốt kỳ CES 2018 diễn ra hồi tháng 1. Các chuyên gia Andrew Gardiner, Hiral Patel, Joseph Wolf và Blayne Curtis tin rằng mẫu nâng cấp của iPhone X năm nay sẽ sở hữu hệ thống camera TrueDepth thế hệ 2.Finisar, đơn vị cung cấp module laser VCSEL từng ẩn ý rằng công nghệ này sẽ có mặt trên tất cả iPhone năm 2018.

Màn hình

Apple chuyển từ màn hình LCD sang sử dụng OLED trên iPhone X nên nhiều khả năng hãng tiếp tục chọn công nghệ tấm nền này cho sản phẩm năm nay.

Theo ông Ming Chi-Kuo, sẽ có một model màn hình OLED 6,5 inch, một mẫu OLED khác 5,8 inch và thiết bị còn lại có màn hình LCD 6,1 inch. Model sử dụng LCD sẽ có những nét gợi về iPhone 8, 8 Plus dù sở hữu màn hình lớn hơn, nhiều khả năng có tỷ lệ 18:9.

Ông Kuo cho rằng chiếc máy màn hình 6,5 inch sẽ có mật độ điểm ảnh từ 480ppi tới 500ppi, mẫu kia sẽ là 458ppi, bằng với iPhone X hiện nay. Trong khi thiết bị 6,1 inch chỉ đạt 320 - 330ppi. Lúc này, sẽ không có chiếc iPhone nào mang màn hình độ phân giải Quad HD như Galaxy S8 của Samsung hay LG V30.

Bên cạnh độ phân giải, màn hình của các model sẽ tiếp tục hỗ trợ cảm ứng lực.

Camera

Ảnh: Softpedia Notch, TrueDepth, Face ID sẽ không còn là độc quyền của iPhone X iPhone X sở hữu camera kép như iPhone 8 Plus, do vậy thiết kế này có thể vẫn còn trên các model năm 2018. Mẫu máy có màn hình LCD nhiều khả năng vẫn mang một camera ở mặt lưng như iPhone 8 năm ngoái.

Hiện vẫn chưa có thông tin gì liên quan tới các cảm biến của nhóm iPhone ra mắt năm nay, nhưng người hâm mộ hoàn toàn có thể đoán được chất lượng sẽ cải thiện hơn, điều luôn xảy ra trong làng công nghệ.

Nếu camera trước của các máy đều tích hợp công nghệ TrueDepth để sử dụng Face ID thì nhiều khả năng cũng có tính năng Animoji như iPhone X.

Phần cứng

Cả 3 chiếc iPhone 2017 đều sử dụng chung con chip A11 Bionic cấu trúc 64-bit, chip thông minh có tên Neural Engine và bộ xử lý chuyển động M11. Mỗi năm hãng đều giới thiệu một con chip mới nên năm nay, có thể Apple sẽ sử dụng chip A12 (tạm gọi).

Nâng cấp chip đồng thời nâng cao khả năng hoạt động của máy và có lẽ Apple cũng không quên tìm cách cải thiện chất lượng pin.

Vẫn như thông lệ, sẽ không có chiếc iPhone nào trang bị khe cắm thẻ nhớ để mở rộng dung lượng lưu trữ, đồng thời cũng chẳng thể tìm thấy jack cắm tai nghe 3,5 mm ở đâu trên máy. Cổng Lightning tiếp tục kiêm nhiệm sạc và cổng tai nghe.

Bộ nhớ hiện tại của iPhone 8/8 Plus/X là 64 GB, 256 GB (tùy model) và Apple cũng có thể áp dụng tiếp lên các máy năm nay, trừ khi hãng muốn đưa bộ nhớ tối thiểu lên 128 GB. Việc iPhone mới có dung lượng thấp hơn 64 GB khó xảy ra.

Về khả năng truyền dẫn, iPhone 2018 dự kiến hỗ trợ kết nối LTE gigabit, chuẩn 4x5 MIMO (tương tự Sony Xperia XZ Premium và Samsung Galaxy S8).

Theo ông Ming Chi-Kuo, iPhone 2018 sẽ sở hữu 2 cell pin nhằm tăng thời lượng sử dụng lên khoảng 25% so với hiện nay.