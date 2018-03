Nắm vững tuyệt kỹ phơi sáng như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên Galaxy S9

Chuyên nghiệp với Pro Mode

Samsung Galaxy S9 đang là cái tên nóng nhất trong phân khúc smartphone cao cấp hiện nay, mang nhiều đột phá công nghệ, nhất là hệ thống camera khi tùy chọn ở chế độ Pro Mode giúp người dùng trở thành những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong kỹ thuật chụp phơi sáng, một tuyệt kỹ nổi đình nổi đám trong thời gian gần đây.

Hầu hết smartphone không sử dụng khẩu độ để kiểm soát phơi sáng vì các camera thường có một khẩu độ cố định. Điều đó có nghĩa rằng khẩu độ không thể thay đổi và chỉ duy trì ở một chế độ cài đặt trong mọi tình huống. Những điện thoại như thế thường chỉ khắc phục hạn chế phơi sáng bằng cách tùy chỉnh độ nhạy ánh sáng (ISO) và tốc độ màn trập, để quyết định thời gian cảm biến hấp thụ ánh sáng cho một tấm hình.

Thế nhưng, Samsung Galaxy S9 lại khác biệt và đẳng cấp vượt trội khi siêu phẩm này sở hữu khẩu độ kép: một chế độ rộng (f/1.5) và một chế độ hẹp hơn (f/2.4). Điều này cho phép camera của Samsung Galaxy S9 phô diễn khả năng chụp ảnh siêu đỉnh ngay trong môi trường ánh sáng thấp mà không cần sử dụng đèn flash và cả trong điều kiện ánh sáng chói.

Thông thường Galaxy S9 sẽ tự chọn chế độ khẩu độ để đón ánh sáng vào, nhưng nếu bạn muốn chụp ảnh chuyên nghiệp hơn, hãy tùy chỉnh khẩu độ bằng tay với Pro Mode.

Bằng thao tác đơn giản, nhấp vào chế độ Pro, sau đó di chuyển tới biểu tượng hình tròn từ bên trái màn hình điện thoại sang, bạn có thể cài đặt chế độ khẩu độ dao động ở khoảng f/1.5 và f/2.4, xê dịch giống như trên máy chụp ảnh DSLR.

Ở f/1.5, khẩu độ rộng nhất từng có trên smartphone, cho phép đưa ánh sáng vào cảm biến nhiều hơn để tạo ra hình ảnh cực kỳ sắc nét ngay trong điều kiện ánh sáng thấp. Cài khẩu độ f/1.5 sẽ khắc phục đồng thời hai vấn đề chụp ảnh trong bóng tối, vừa tạo ra vùng ngoại vi tấm hình mềm mại hơn và hình ảnh cũng trông sáng hơn.

Còn trong điều kiện ánh sáng tốt, khẩu độ hẹp hơn f/2.4 giúp camera Galaxy S9 tỏ ra ưu trội, đem lại các tấm hình sắc nét, chi tiết và có chiều sâu hơn. Như thế với hệ thống khẩu độ kép trên Galaxy S9 đã tăng khả năng chụp hình linh hoạt cho camera trong mọi điều kiện ánh sáng, giúp chủ nhân Galaxy S9 hưởng lợi kép, chẳng khác nào như câu ngạn ngữ: “Vừa có bánh lại vừa được ăn bánh” (Having your cake and eating it too).

Cài đặt máy và thiết lập phơi sáng

Để chụp phơi sáng điêu luyện, chủ nhân Samsung Galaxy S9 cần chú ý tới các thông số cơ bản như khẩu độ, IOS, tốc độ màn trập và cân bằng trắng (White balance). Sau khi chọn chế độ Pro Mode, bạn nhấp vào biểu tượng IOS (đầu tiên tính từ bên trái màn hình sang) chọn mức độ có giá trị thấp nhất, thường là 50, bởi vì càng chọn độ nhạy sáng thấp thì ảnh thu được càng mịn và đẹp.

Chế độ khẩu độ (nhấp vào biểu tượng thứ hai tính từ trái sang) tùy theo điều kiện ánh sáng. Muốn cân bằng trắng bạn nhấp vào biểu tượng WB (thứ hai tính từ bên phải màn hình sang).

Ở bên phải màn hình điện thoại Galaxy S9 bạn sẽ nhìn thấy tùy chọn thay đổi độ dài phơi sáng (tốc độ màn trập), bạn chỉ cần nhấp vào biểu tượng đầu tiên. Sử dụng thanh trượt có thể chọn được độ dài thời gian phơi sáng mà mình muốn với dấu + là tăng lên và dấu – là giảm xuống. Thời gian phơi sáng lâu sẽ cho phép hình ảnh vệt sáng thu được lung linh hơn.

Hiệu ứng phơi sáng ảo diệu với camera phone

Phơi sáng bầu trời đêm:

Với smartphone cùng bộ chân máy (tripod), bạn sẽ có được tấm hình bầu trời đêm đầy sao tuyệt đẹp.

Chỉ cần bạn cài đặt tốc độ màn trập chậm 20 - 30 giây, hạ thấp độ nhạy ánh sáng và những tấm hình thu được sẽ khiến bạn vô cùng ngạc nhiên.

Phơi sáng “bóng ma”:

Chỉ cần cài đặt thời gian phơi sáng khoảng 5 giây, và để cho đối tượng đi lại khoảng 3 giây.

Với tốc độ di chuyển chậm như một đứa bé đang chơi, bạn có thể giật mình khi quan sát lại những tấm hình chụp được nhé!

Vẽ tranh ánh sáng:

Sử dụng thời gian phơi sáng lâu cùng với ISO thấp, bạn có thể bật đèn flash để vẽ tên của mình trong không khí. Một số điện thoại hiện nay còn có chế độ vẽ tranh ánh sáng có thể chỉnh tay để tối ưu hóa hiệu ứng này trong kỹ thuật chụp phơi sáng.

Cũng với kỹ thuật như vậy, bạn có thể sử dụng để chụp lại hình ảnh phơi sáng các phương tiện trên đường phố đông đúc vào lúc ban đêm.

Những đoàn tàu và các xế hộp màu đỏ, trắng lung linh trong ảnh khiến người xem thực sự như lạc vào cõi thiên thai.

Tạm kết

Không nghi ngờ gì nữa, Galaxy S9 có sự thay đổi cực lớn, với camera khẩu độ kép, có thể chụp ảnh ngay cả trong bóng tối mà hình thu được không bị nhiễu và mờ.

Galaxy S9 giúp bạn có thể đạt tới đỉnh cao của nghệ thuật chụp ảnh phơi sáng, nếu làm chủ được các kỹ thuật cài đặt khẩu độ, IOS và màn trập, giúp tạo ra loạt ảnh chất và “nghệ” như kiểu ảnh Ba vệt sáng trên đường phố thường thấy của nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp là điều không khó khăn gì cả.

Chính những “tuyệt kỹ” đó giúp camera của Galaxy S9 đạt tới công năng thượng thừa. Thế nên chẳng ngoa chút nào khi nói rằng mua Galaxy S9 chính là mua camera của smartphone này. Bên cạnh đó, Galaxy S9 còn hội tụ những công nghệ đỉnh cao, đi đầu xu hướng của một chiếc smartphone cao cấp hiện nay: màn hình vô cực Infinity Display, công nghệ bảo mật Iris Scanner, trợ lý ảo thông minh Bixby,… cùng hệ sinh thái ngày càng mở rộng của Samsung.