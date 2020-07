Nạn nhân 'iPhone bị chậm' có thể yêu cầu Apple đền tiền

Theo Apple Insidere, Apple đã chấp nhận đề xuất thỏa thuận trị giá 500 triệu USD để giải quyết một loạt vụ kiện tập thể cho hành vi cố tình làm chậm những chiếc iPhone cũ hơn và được phía Tòa án Mỹ chấp thuận. Sau khi phê duyệt sơ bộ vào tháng 5.2020, tòa án hiện yêu cầu người dùng bị ảnh hưởng đủ điều kiện nộp đơn để nhận khoản chi phí giải quyết.

Về cơ bản, nếu là chủ sở hữu các thiết bị iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus và/hoặc SE chạy iOS 10.2.1 trở lên tại Mỹ trước ngày 21.12.2017 và/hoặc chủ sở hữu iPhone 7 hoặc 7 Plus chạy iOS 11.2 trở lên tại Mỹ trước ngày 21.12.2017, người dùng có thể được nhận khoản tiền đền bù cho các thỏa thuận giải quyết vụ kiện tập thể.

Số tiền người dùng đủ điều kiện nhận được tùy thuộc vào tổng số người khiếu nại. Khoản thanh toán tiền mặt trên mỗi thiết bị đủ điều kiện phụ thuộc vào số lượng khiếu nại được phê duyệt thực tế và các yếu tố khác, bao gồm phí luật sư. Theo thỏa thuận giải quyết, Apple sẽ trả tối thiểu 310 triệu USD và tối đa 500 triệu USD.