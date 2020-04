Netflix chia sẻ miễn phí phim tài liệu giáo dục lên YouTube

Nhiều tựa phim tài liệu hữu ích được dịch vụ phim ảnh hàng đầu này tải lên và chia sẻ miễn phí cho mọi người trên kênh YouTube chính thức của Netflix.

Nhiều nội dung cũng được mở rộng trên kênh này chẳng hạn như toàn bộ tập phim của bộ Our Planet, cũng như các bộ phim tài liệu 13th, Period. End of Sentence., Knock Down the House, The White Helmets và Zion. Ngoài ra còn có cả những chương trình liveshow nổi tiếng như Explained, Abstract và Babies.