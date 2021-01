Netflix mua phim hoạt hình công chiếu rạp của Sony

Netflix đã mua The Mitchells vs. The Machines, một bộ phim hoạt hình của Sony Pictures ban đầu được lên kế hoạch phát hành tại rạp. Thỏa thuận mang lại cho Netflix quyền phát hành toàn cầu đối với bộ phim, ngoại trừ Trung Quốc . Người dùng sẽ sớm có thể xem trực tuyến phim trên nền tảng này. Phim hoạt hình đến từ hai nhà sản xuất Christopher Miller và Phil Lord, bộ đôi sản xuất Spider-Man: Into the Spider-Verse.