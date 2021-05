New York đề xuất dự luật ngừng khai thác Bitcoin

Theo The Block, đầu tuần này nghị sĩ Kevin Parker vừa trình bày dự luật 6486 trước Ủy ban Bảo tồn Môi trường của Thượng viện bang New York . Theo đó, dự luật đề xuất tạm hoãn mọi hoạt động khai thác trong 3 năm để nhà nước có thời gian xem xét lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính do việc đào Bitcoin tạo ra, cụ thể là những tác động đến nguồn nước, không khí và động vật hoang dã.